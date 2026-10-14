Ripple'dan kripto ödemelerine yeni adım

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Privy'nin duyurduğu ortaklık, geliştiricilerin uygulamalarına XRP Ledger cüzdanları eklemesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Entegrasyon kapsamında XRP, dolara bağlı stablecoin RLUSD ve ağdaki diğer varlıklarla işlem yapılabilecek. Geliştiriciler, yazılım üzerinden cüzdan oluşturabilecek, bu cüzdanları yönetebilecek ve işlemleri onaylayabilecek.

KRİPTO CÜZDANLARI UYGULAMALARA EKLENECEK

Finans teknolojisi ve ödeme şirketleri, cüzdanı doğrudan kendi uygulamalarına yerleştirebilecek. Böylece kullanıcıların, cüzdana erişim sağlayan özel anahtarları kendilerinin yönetmesine gerek kalmadan stablecoin ödemeleri sunulabilecek.

Privy, cüzdanın başka bir hizmete taşınabilmesini sağlayan seçeneklere de yer verecek. Özel anahtarlar ile cüzdanı yeniden açmak için kullanılan kurtarma kelimeleri dışa aktarılabilecek. Bu özellik, kullanıcıların varlıklarına erişimini tek bir uygulamayla sınırlamamasını sağlayacak.

Ripple'ın RippleX biriminden sorumlu üst düzey yöneticisi Markus Infanger, cüzdan altyapısının geliştiricilerin XRP Ledger'ı gerçek ürünlere taşımasındaki rolüne dikkat çekti. Infanger, ortaklığın ödeme ve stablecoin uygulamalarından yapay zeka işlemlerine kadar uzanan bir kullanım alanını desteklediğini belirtti.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI DA ÖDEME YAPABİLECEK

İş birliğinin bir diğer ayağını, sunucu üzerinden yönetilen cüzdanlar oluşturuyor. Bu cüzdanlar, belirli görevleri yerine getiren yapay zeka araçlarının para tutmasına ve işlem yapmasına imkân verecek. İnternet üzerinden otomatik ödemeler için kullanılan x402 protokolü de desteklenecek.

Bu yapı, kullanıcıya ait uygulama cüzdanlarının yanında, yazılımların ödeme yapabildiği hizmetlerin geliştirilmesini de hedefliyor. Privy, XRP Ledger'ın hızlı işlem tamamlama ve düşük maliyet özelliklerini bu kullanım alanları için öne çıkarıyor.

Şirket, entegrasyonu zaman içinde genişletmeyi planlıyor. Cüzdan işlemlerine kurallar konulmasını sağlayan kontroller ve ağ işlem ücretlerinin kullanıcı yerine başka bir tarafça karşılanması, ilerleyen aşamalarda eklenecek özellikler arasında bulunuyor.