Ripple tarihi yükselişine devam ediyor: Stablecoin devini geride bıraktı

Ripple Labs tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, piyasa değerinde USDT'yi geride bırakarak dünya sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan XRP, yatırımcıların ve piyasa izleyicilerinin dikkatini çekiyor. SEC ile yaşanan hukuki süreçler ve yakın zamanda beklenen Ripple'ın stablecoin projesi RLUSD'nin olası onayı, XRP'nin yükselişinde kilit rol oynuyor.

Ripple Yükselişini Sürdürüyor

Ripple piyasa değerini önemli ölçüde artırarak USDT'yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük üçüncü kripto para birimi konumuna yerleşti. Ripple Labs ile bağlantılı olan XRP'nin piyasa değeri 141,8 milyar dolara ulaşırken, Tether'in USDT'si 134,5 milyar dolarda kaldı.

Piyasa verilerine göre XRP son bir günde yüzde 30'luk dikkat çekici bir artış kaydederek 2,46 dolar seviyesine ulaştı. Kripto paranın son bir aylık performansı ise yüzde 364,1'lik etkileyici bir yükselişi işaret ediyor.

Bu yükseliş trendi, XRP'nin Solana'yı geride bırakmasının ardından ivme kazandı. Piyasanın önde gelen diğer kripto para birimlerinden Bitcoin 97.862 dolar seviyesinde yüzde 1,28'lik artış gösterirken, Ethereum 3.721 dolara çıkarak yüzde 0,68 yükseldi. Solana ise yüzde 0,96 değer kaybederek 235,84 dolara geriledi.

Presto Research analisti Peter Chung, XRP'deki bu yükselişin arkasında New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın (NYDFS) yakında Ripple'ın stablecoin'i RLUSD'yi onaylayacağı beklentisinin yattığını belirtiyor. Konu hakkında bilgisi olan kaynaklara göre NYDFS'nin onayının ardından Ripple'ın 4 Aralık'ta RLUSD'yi piyasaya sürmesi bekleniyor.

Piyasadaki bir diğer önemli gelişme ise SEC Başkanı Gary Gensler'in Ocak ayında görevinden ayrılacağını açıklaması oldu. SEC'in 2020'den bu yana Ripple'a karşı sürdürdüğü ve şirketi 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet satışıyla suçladığı dava süreci devam ediyor.

Chung değerlendirmesinde, Gensler'in ayrılmasının Ripple lehine olabileceğini ve yeni SEC yönetiminin mevcut davaları çözüme kavuşturma olasılığının artabileceğini vurguladı. XRP topluluğunun RLUSD'yi XRP Ledger ekosistemini güçlendirmek için kullanması durumunda, mevcut yükseliş trendinin devam edebileceğini belirtti.

Öte yandan, 21Shares, Canary Capital ve Bitwise gibi varlık yönetimi şirketleri XRP bazlı borsa yatırım fonları için başvurularını tamamlamış durumda. Piyasa katılımcıları, bu gelişmelerin XRP'nin geleceği üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor.