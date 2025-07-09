Ripple RLUSD stablecoin piyasasında hızla yükseliyor

Ripple RLUSD stablecoin piyasasında hızla yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple'ın ABD dolarına sabitlenen stablecoini RLUSD, Aralık 2024'teki lansmanından sadece yedi ay sonra 500 milyon dolar piyasa değerini aştı. CoinGecko verilerine göre günlük 26 milyon dolar hacimle en büyük 20 dolar stablecoin arasına girdi. Donald Trump yönetiminin kripto yanlısı politikaları bu başarıyı destekliyor.

Ripple'ın stablecoin stratejisi meyvelerini veriyor. Hem XRP Ledger hem de Ethereum üzerinde basılan RLUSD, stablecoin pazarında güçlü bir konum elde etti. Şirketin ulusal güven-banka lisansı için yaptığı başvuru, geleneksel bankacılık kuralları altında stablecoin ihraç etme yetkisi verecek.

RLUSD Stablecoin 7 Ayda 500 Milyon Dolar Değere Ulaştı

Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından denetlenen bu lisans, Ripple'ın müşteri mevduatlarını doğrudan tutmasına ve RLUSD'yi federal olarak denetlenen bankaları yöneten aynı kurallar altında ihraç etmesine olanak tanıyacak.

USDC ihraççısı Circle da kurumsal müşteriler için varlık saklama yetkisi verecek düzenleyici onay olan ulusal bankacılık lisansı için başvuruda bulundu. Bu durum, stablecoin sektöründe artan rekabeti gösteriyor.

RLUSD, ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş ve nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli ABD hazine bonoları ile güvence altına alınmış durumda. Bu yapı, yatırımcılara güvenli bir dijital varlık sunuyor.

RLUSD'nin piyasa değeri büyümesi, Donald Trump yönetimi altında kripto yanlısı düzenleyici ortamın ortasında gerçekleşiyor. Federal denetleyiciler, bankaların kripto hizmetleri sunmasına izin veren kuralları revize etti.

Ripple'ın stablecoin yükselişi, sektördeki daha geniş bir hızlı gelişimi takip ediyor. Verilere göre dolara bağlı tokenlar şu anda yaklaşık 250 milyar dolar piyasa değerini temsil ediyor ve bu da toplam 260 milyar dolar stablecoin piyasasının yüzde 95'inden fazlasını oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası tarih netleşti! Silahlar burada bırakılacak
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var

Boğaz'da büyük yıkım kararı! Aralarında çok sayıda ünlü mekan var
title