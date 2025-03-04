Pi Network (Pi) Fiyat Tahmini: 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030

2019'da piyasaya sürülen Pi Network (Pi), başlangıçta birçok kişi tarafından sadece bir deney olarak görüldü. Telefonla madencilik mi? Borsalarda listelenmemiş bir coin mi? Çoğu kişi Pi'nin gerçek bir değere sahip olamayacağını düşündü. Ancak bugün gelinen noktada Pi Coin en çok konuşulan kripto paralardan biri haline geldi. Peki, sırada ne var?

Pi Network (Pi) 2035'e Kadar Fiyat Tahmini

Aşağıda, Pi Coin için 2035'e kadar olan fiyat beklentilerimizi özetleyen bir tablo yer alıyor:

Pi Network (Pi) 2025 Fiyat Tahmini

Pi Coin, 2025'in Şubat ayı sonunda borsalarda listelendiğinden, günlük fiyat hareketlerini analiz etmek yerine saatlik grafikler üzerinden değerlendirme yapmak daha mantıklı görünüyor.

Listelenme sonrası Pi, yaklaşık 2.90 dolara kadar yükseldi. Şu anki fiyat hareketleri dikkate alındığında, grafiklerde bir bayrak formasyonu oluştuğu görülüyor. Eğer Pi bu formasyonun üst trend çizgisini kırabilirse, kısa vadeli hedef 1.96 dolar olabilir.

Eğer piyasa olumlu seyrine devam ederse, Pi Coin'in daha önce gördüğü en yüksek seviyeleri aşması ve 2025 içinde 3.06 dolar veya piyasa koşulları elverdiği takdirde 3.54 dolara kadar yükselmesi mümkün olabilir.

Ancak, 1.50 doların altına düşmesi durumunda, güçlü bir destek seviyesi bulunmadığı için Pi'nin 1 dolara kadar gerileme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.

Pi Network (Pi) 2026 Fiyat Tahmini

Eğer Pi Coin 2025 yılında 3.06 dolar seviyesine kadar yükselirse (temkinli bir tahminle), 2026'da daha güçlü bir fiyat hareketi beklenebilir. Ancak bunun için genel kripto para piyasasının istikrarlı kalması gerekecek.

2025 için tahmin edilen 3.06 dolarlık zirve baz alındığında, Pi Coin 2026'nın ilk yarısında 3.86 dolara kadar çıkabilir. Bu temkinli yükseliş tahmini, arz ve talebin dengeli seyretmesi durumunda gerçekleşebilir. Çünkü bu noktada birçok yatırımcı kar satışlarını yapmış olacak.

Destek seviyeleri ise 1.75 dolar ile 2.50 dolar arasında şekillenebilir. Özellikle 2026'da yeni destek seviyeleri oluşursa, Pi Coin bu seviyelerin üzerinde kalabilir.

Pi Network (Pi) 2027 Fiyat Tahmini

2025-2026 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 26.14 olarak hesaplanıyor. Eğer olumlu piyasa koşulları 2027'nin ortalarına kadar devam ederse, Pi Coin'in fiyatı 4.87 dolara kadar çıkabilir. Destek seviyelerinin korunması durumunda, fiyatın 3 dolar civarında seyretmesi de mümkün görünüyor.

Pi Network (Pi) 2028 Fiyat Tahmini

2028 yılına gelindiğinde, kripto para piyasasının dört yıllık döngüye bağlı olarak bir düşüş trendine girmesi muhtemel.

Geçmiş veriler, Bitcoin halving (blok ödülü yarılanması) sonrası boğa piyasasının genellikle bir ila iki yıl sürdüğünü ve ardından bir düzeltme yaşandığını gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, Pi Coin'e olan talep azalabilir ve yatırımcıların kar satışlarıyla birlikte fiyat düşebilir.

Bu senaryoda, Pi Coin'in fiyatı 4.10 - 4.30 dolar aralığına gerileyebilir. Eğer satış baskısı artarsa, destek seviyeleri 3.50 - 3.80 dolar aralığında oluşabilir. Ancak, Pi Network ekosistemi içinde mikro ödemeler, eşler arası kredi sistemleri veya düşük maliyetli havale hizmetleri gibi yeni kullanım alanları sağlanırsa, talep güçlü kalabilir ve düşüş sınırlı olabilir.

Pi Network (Pi) 2029 Fiyat Tahmini

Eğer 2028 yılı piyasa için bir düzeltme dönemi olursa, 2029 toparlanma yılı olabilir. Çünkü bir sonraki Bitcoin halving'in (2032) yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar birikim yapmaya başlayacaktır.

Bu durumda, Pi Coin'in fiyatı kademeli olarak 5.00 - 5.20 dolar seviyelerine çıkabilir. Ancak bu yükselişin hızlı olması beklenmiyor.

Pi Network ekosisteminin gelişimi burada kritik bir rol oynayacak. Eğer Pi Coin, düşük maliyetli uluslararası ödemeleri mümkün kılarsa, staking (ödüllü kilitleme) sistemini devreye alırsa veya işletmeler tarafından ödeme yöntemi olarak kabul edilirse, fiyat tabanı daha da güçlenebilir. Aksi takdirde, piyasanın genel havasına bağlı olarak 3.80 - 4.20 dolar aralığında kalabilir.

Pi Network (Pi) 2030 Fiyat Tahmini

2030 yılına gelindiğinde, önceki döngülere benzer şekilde yeni bir boğa piyasası yaşanabilir. Geçmiş veriler, Bitcoin halving sonrası (örneğin 2017, 2021 gibi yıllarda) piyasalara büyük miktarda yeni sermaye girişi olduğunu gösteriyor. Eğer Pi Coin büyümeye devam ederse, fiyatın 6.50 - 7.20 dolar seviyelerine çıkması mümkün olabilir. Hatta kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması halinde, 8.00 dolara kadar bir yükseliş görülebilir.

Burada en önemli faktör, Pi Coin'in gerçek dünyada ne kadar kullanılabilir olduğudur. Eğer Pi Coin büyük ölçekli işletmelerde ödeme yöntemi olarak kabul edilirse, fintech uygulamalarıyla entegre edilirse veya akıllı kontrat desteğiyle kredi-borç sistemlerinde kullanılabilirse, talep artacak ve fiyat yükselmeye devam edecektir.

Ancak, Pi Network ekosistemi sınırlı kalırsa, büyüme oranı da düşük olacak ve fiyatın 5.80 - 6.20 dolar arasında sıkışma ihtimali doğacaktır.