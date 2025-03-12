Monad airdrop'u nasıl alınır? Adım adım Airdrop kılavuzu

Monad airdrop'u nasıl alınır?

Monad henüz resmi bir airdrop duyurusu yapmadı, ancak kripto topluluklarındaki söylentilere göre Monad Testnet'ine erken dahil olmak avantaj sağlayabilir. Bu tür projeler genellikle testnet sürecinde aktif katılım gösteren erken benimseyenleri ödüllendirme eğilimindedir. Eğer Monad airdrop'u için kendinizi şimdiden hazırlamak istiyorsanız, aşağıdaki beş adımı takip edebilirsiniz.

1. Uyumlu Bir Cüzdan Kurun

Monad Testnet'i ile etkileşim kurabilmek için EVM uyumlu ağları destekleyen bir cüzdan kullanmanız gerekiyor. Bazı cüzdanlar Monad'ı otomatik olarak algılarken, bazılarını manuel olarak eklemeniz gerekebilir.

Önerilen cüzdanlar:

Phantom (Monad'ı otomatik algılar)

OKX Wallet

Uniswap Wallet

Backpack

MetaMask (Manuel kurulum gerektirir)

2. Testnet MON Tokenlarını Faucetler ile Alın

Monad'ın testnet uygulamalarını deneyimleyebilmek için testnet MON tokenlarına ihtiyacınız var. Bu tokenlar gerçek bir piyasa değerine sahip olmasa da testnet işlemlerinde kullanılabilir ve potansiyel bir airdrop için uygunluk sağlayabilir.

Testnet MON tokenlarını almanın yolları:

Monad'ın resmi faucet'i: Monad Testnet web sitesinde mevcut.

Monad Testnet web sitesinde mevcut. Morkie MON faucet: Morkie ID (Base veya Polygon ağı) gerektirir.

Morkie ID (Base veya Polygon ağı) gerektirir. Gas.zip MON faucet: 20 işlem tamamlamanız ve cüzdanınızda 0.33 Ethereum bulundurmanız gerekir.

3. Monad'ın Merkeziyetsiz Uygulamaları (DApp'ler) ile Etkileşime Geçin

Projeler genellikle testnet sürecinde DApp'leri kullananları ödüllendirir. Monad ekosisteminde çeşitli uygulamalarla etkileşim kurarak olası bir airdrop için şansınızı artırabilirsiniz.

Monad DApp'leri ile etkileşim yolları:

NFT Mintleme: MonadVerse adlı testnet NFT projesini inceleyebilirsiniz.

MonadVerse adlı testnet NFT projesini inceleyebilirsiniz. DeFi İşlemleri: Caddy Finance (opsiyon ticareti) veya Ambient Finance (swap ve likidite havuzları) gibi platformları deneyebilirsiniz.

Caddy Finance (opsiyon ticareti) veya Ambient Finance (swap ve likidite havuzları) gibi platformları deneyebilirsiniz. Oyunlar Oynama: FantasyTop gibi platformlarda oyunlaştırılmış kripto etkileşimlerine katılabilirsiniz.

4. Layer3 Görevlerine Katılın

Bazı testnet projeleri, kullanıcılara görevler karşılığında ödüller sunan Layer3 gibi platformlarla iş birliği yapar.

Yapmanız gerekenler:

Layer3'e giriş yapın.

Monad ile ilgili görevleri takip edin (Şu an aktif görev bulunmamakta).

DApp kullanımı, geri bildirim sağlama ve deneyimlerinizi paylaşma gibi görevleri tamamlayın.

Farklı platformlarda etkileşim kurarak görünürlüğünüzü artırabilir ve potansiyel airdrop için uygunluk kazanabilirsiniz.

5. Monad Topluluğuna Katılın ve Etkileşimde Bulunun

Birçok airdrop, aktif topluluk üyelerini ödüllendirir. Özellikle geri bildirim sağlayan ve yönetişim tartışmalarına katılan kullanıcılar daha avantajlı olabilir. Bunun için:

Monad'ın Discord sunucusuna katılın.

Monad'ı X (eski adıyla Twitter) üzerinden takip edin.

Resmi duyuruları takip ederek gelişmelerden haberdar olun.

Monad nedir?

Monad , Ethereum'un güvenliği ve akıllı kontrat uyumluluğunu korurken ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen yüksek performanslı, EVM uyumlu bir layer-1 blok zinciridir. Geleneksel blok zincirlerinden farklı olarak, Monad Paralel İşleme (Parallel Execution) ve Superscalar Pipelining gibi teknolojileri kullanarak işlem hızını optimize eder ve blok üretimini hızlandırır.