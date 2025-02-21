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Metaplanet Bitcoin varlıklarını üç kat artırdı

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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, Bitcoin (BTC) varlıklarını genişletmeye devam ediyor. Şirket son alımlarla toplam Bitcoin varlıklarını 2.100 BTC'ye yükselterek 203 milyon dolarlık portföy değerine ulaştı. Metaplanet, 2025 sonuna kadar 10.000 BTC hedefini korurken hisse değeri son altı ayda yüzde 427 artış kaydetti.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi artarken, Metaplanet agresif alım stratejisini sürdürüyor. Şirket, Bitcoin başına ortalama 96.335 dolar fiyatla ek 68,59 BTC alımı gerçekleştirdi. Haziran 2024'te 141 BTC olan varlıklarını kısa sürede 2.100 BTC'ye yükselten şirket, toplam Bitcoin arzının yüzde 0,01'ine sahip konuma ulaştı.

Metaplanet Bitcoin Alımlarıyla Büyümeye Devam Ediyor

Nisan 2024'te açıklanan Bitcoin stratejisi sonrasında şirketin performansı dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Japon yatırım şirketinin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 80,75 değer kazandı. Özellikle son altı aylık dönemde yüzde 427,24'lük artış yaşayan şirket hisseleri, Nikkei 225 endeksinin yüzde 1,24 düştüğü günde bile yüzde 2,78 yükseliş elde etti.

Şirket yönetimi Bitcoin yatırımlarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 sonuna kadar 21.000 BTC hedeflerini koruyan Metaplanet, kurumsal yatırımcılar arasında önemli bir konuma yerleşti.

Metaplanet Bitcoin varlıklarını üç kat artırdı
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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