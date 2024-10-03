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Metaplanet Bitcoin stratejisiyle 1,44 milyon dolar kazandı

Metaplanet Bitcoin stratejisiyle 1,44 milyon dolar kazandı
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Tokyo borsasında işlem gören yatırım şirketi Metaplanet, 223 adet Bitcoin (BTC) satım opsiyonu satarak 23,972 BTC (1,44 milyon dolar) prim geliri elde etti. 62.000 dolar kullanım fiyatlı ve 27 Aralık 2024 vadeli bu opsiyon stratejisi, şirketin 32 milyon dolarlık Bitcoin varlığını artırmayı amaçlıyor. Bu hamle, kripto piyasasında yeni finansal enstrümanların kullanımına örnek teşkil ediyor.

Kripto para piyasasında türev ürünlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Metaplanet'in bu girişimi, Bitcoin fiyatının gelecekteki seyri hakkındaki beklentileri yansıtırken, şirketin risk yönetimi stratejisini de ortaya koyuyor. Bu tür finansal araçların kripto sektöründe artan kullanımı, piyasanın olgunlaşmasının ve geleneksel finans ile yakınlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Bitcoin Opsiyonlarıyla Yıllık Yüzde 45 Getiri Hedefliyor

Metaplanet, Bitcoin piyasasındaki dalgalanmaları fırsata çevirme stratejisini uygulamaya koydu. Şirket, 223 adet Bitcoin satım opsiyonu satarak toplam 23,972 BTC (1,44 milyon dolar) tutarında prim geliri elde etti. Bu opsiyon sözleşmeleri, 62.000 dolar kullanım fiyatı ve 27 Aralık 2024 vade tarihiyle düzenlendi.

Opsiyon stratejisi, Metaplanet'in 32 milyon dolarlık Bitcoin varlığını daha verimli kullanma ve potansiyel getirisini artırma amacını taşıyor. Şirket, bu hamleyle yıllık yüzde 45,63 getiri elde etmeyi planlıyor.

Metaplanet'in finansal hamlesi, Singapur merkezli QCP Capital ile gerçekleştirildi. Metaplanet, işlem için 13,826 milyon dolar tutarında teminat yatırdı. Bu teminat, şirketin on birinci hisse senedi alım hakkı kullanımından elde edilen gelirlerden sağlandı.

Kripto para piyasasındaki bu tür yaklaşımlar, geleneksel finans dünyasından bilinen tekniklerin Blockchain ekosistemine adaptasyonunu gösteriyor. Bu durum, kripto varlıklarının sadece spekülatif amaçlarla değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir gelir kaynağı olarak da kullanılabileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet hamlesi, Bitcoin fiyatının belirli bir seviyenin altına düşmeyeceği beklentisine dayanıyor. Eğer Bitcoin'in fiyatı vade tarihine kadar 62.000 doların altına düşerse, şirket ek 223 BTC satın almak zorunda kalacak. Ancak bu durumda bile Metaplanet, elde ettiği prim gelirini elinde tutacak.

Opsiyon satışından elde edilen primin daha fazla Bitcoin satın almak için kullanılacak olması, şirketin varlık yönetimi stratejisinde yeni bir trendin habercisi olabilir. Bu yaklaşım, kripto varlıklarının pasif olarak tutulması yerine aktif yönetimle ek gelir elde etme potansiyelini ortaya koyuyor.

Kripto para piyasasındaki dalgalanma, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat sunuyor. Metaplanet'in opsiyon stratejisi, bu volatiliteyi avantaja çevirme girişimi olarak dikkat çekiyor. Şirket, Bitcoin fiyatının belirli bir seviyenin üzerinde kalacağı öngörüsüyle hareket ederken ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Singapur Japonya Bitcoin Finans Aralık Tokyo

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