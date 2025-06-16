Metaplanet Bitcoin rezervlerinde Coinbase'i geride bıraktı

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında yaşanan rekabet hızlanırken, Metaplanet'in son hamlesi sektörde dikkatleri üzerine çekti. CEO Simon Gerovich'in açıkladığı veriler, şirketin Bitcoin başına ortalama 105.435 dolar fiyatla toplam 117,2 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Metaplanet 210.000 Bitcoin Hedefini Açıklandı

Bitcointreasuries platformunun verilerine göre Metaplanet'in son Bitcoin alımıyla birlikte Coinbase Global'ın 9.267 BTC'lik rezevini geride bıraktı. Bu gelişme kurumsal Bitcoin yarışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet ayrıca pazartesi günü yönetim kurulunun EVO Fund'a 210 milyon dolar değerinde 18. seri adi tahvil ihracını onayladığını açıkladı. Vade tarihi 12 Aralık 2025 olan bu tahvillerin getirisi Bitcoin alımına tahsis edilecek.

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet hisseleri, duyuruların ardından yüzde 17,23 artışla 1.769 yen'e yükseldi.

Nisan 2024'te Bitcoin stratejisine başlayan şirket, bu ayın başlarında 2027 sonuna kadar 210.000 BTC'den fazla stoklamaya yönelik revize edilmiş bir hedef duyurmuştu. Bu vizyon, toplam Bitcoin arzının yüzde 1'ini kontrol etme amacını taşıyor.

Misyonu desteklemek için Metaplanet, 6 Haziran'da 5,4 milyar dolarlık hisse arzı planlarını açıklamış ve önümüzdeki iki yıl boyunca 555 milyon hisse ihraç etmeyi amaçladığını belirtmişti.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy ise geçen hafta 1.045 BTC alımının ardından toplam 582.000 BTC portföyüyle küresel listede birinci sıradaki liderliğini sürdürüyor.