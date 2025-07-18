Memecoin piyasası 79 milyar dolara ulaştı

Memecoin piyasası Temmuz ayında 79 milyar dolara ulaşarak kripto dünyasında büyük tartışma başlattı. Sektör uzmanları bu durumun sermayenin daha iyi yatırım seçenekleri bulamadığının göstergesi olduğunu savunuyor.

79 Milyar Dolarlık Memecoin Piyasası Kripto Dünyasını İkiye Böldü

Kripto para piyasasının memecoin segmenti, temmuz ayında piyasa değerini 79 milyar dolara taşıyarak dikkat çekici bir ralli gerçekleştirdi. Haziran sonunda 55 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam değer, kısa sürede yüzde 43 oranında bir artış kaydetti. Bu yükseliş, ön satış projelerine yönelik ilgi, topluluk odaklı dinamikler ve özellikle Solana ağında popülerlik kazanan yeni bir lansman platformunun etkisiyle tetiklendi.

Piyasadaki bu hareketlilik, sektör temsilcileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi uzmanlar bu durumu bir gerileme olarak nitelendirirken kimileri ise piyasanın doğal bir parçası olarak değerlendiriyor. Tartışmaların merkezinde, memecoin rallisinin kripto para ekosisteminin geneli için ne anlama geldiği sorusu yer alıyor.

Sektördeki bazı geliştiriciler, memecoin çılgınlığının daha derin yapısal sorunların bir belirtisi olduğunu düşünüyor. Katman-1 Blockchain ağı Xion'un kurucusu ve yöneticisi, memecoinlerin, sektörün meşruiyet kazanması için harcanan itibarlı çabalara zarar verdiğini ifade etti. Bu görüşe göre piyasa değerindeki artış, son kullanıcıya hitap eden gerçek dünya kullanım senaryolarının hayata geçmesiyle bir korelasyon göstermiyor. Aksine, sermayenin akacak daha iyi bir yer bulamadığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu durum, sektörün başarısı ile memecoin piyasa değeri arasında ters bir ilişki olduğuna işaret ediyor.

Diğer taraftan, memecoin projelerini savunanlar ise bu segmentin kripto dünyasının en çekici alanı olmaya devam ettiğini belirtiyor. Neiro isimli memecoin projesinin topluluk lideri, Pudgy Penguins ve Floki gibi projelerin yeni teknolojiler inşa ettiğini belirterek sektör genelinde bir olgunlaşma sinyali verdiğini savundu. Bu bakış açısına göre memecoinler, piyasada olumlu bir hava oluştuğunda sermayenin hızla yöneldiği, kriptoya özgü bir kategori olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu varlık sınıfının popüler, pazarlaması kolay ve anlaşılır yapısıyla, kripto dünyasına hakim olan karmaşık ve risk sermayesi odaklı token ekonomilerine bir antitez oluşturduğu vurgulandı.

Piyasa duyarlılığının kilit bir itici güç olmaya devam ettiğini belirten Mercuryo'nun kurucu ortağı ve yöneticisi, son yükselişi birkaç faktöre bağladı. Dakikalar içinde 500 milyon dolarlık satış yapan PUMP ilk coin arzı, memecoinlerin bireysel yatırımcılar için erişilebilirliği ve Bitcoin'in yeni bir zirveye ulaşması bu faktörler arasında sayıldı. Bu tokenlar hakkındaki görüşler ne olursa olsun, sadık bir takipçi kitlesi kazanarak kripto kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldikleri kabul ediliyor. Piyasanın geleceği hakkında net bir tahminden kaçınılsa da memecoinler etrafındaki havanın şüphesiz bir şekilde yükseliş yönüne döndüğü ifade ediliyor.