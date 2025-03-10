Mart Ayının İkinci Haftasında Takip Edilmesi Gereken 3 Kripto Airdrop'u

Cluster

Cluster, takip edilmesi gereken en önemli kripto airdrop'larından biri olarak öne çıkıyor. Bu proje, kullanıcıların birden fazla blok zinciri arasında stablecoin ve Likit Staking Türevleri (LSD) transfer etmelerine, ödünç vermelerine ve borç almalarına olanak tanıyan bir çapraz zincir kredi protokolü. Platformun yerel yönetişim token'ı CLR için resmi bir airdrop duyurusu yapıldı.

Cluster airdrop'una hak kazanmak isteyen kullanıcıların platformun puan kampanyasına katılması gerekiyor. Bunun için Discord topluluğundaki davet yarışmasına katılmak ve platformun beta sürümünü test etmek gerekiyor.

Cluster ekibi, toplam CLR arzının yüzde 10'unu airdrop için ayırırken, yüzde 18'lik bir kısmını da likidite kasası teşvikleri için rezerve etti. Ayrıca, Cluster'ın LayerZero teknolojisini entegre etmesi nedeniyle, katılımcılar potansiyel bir LayerZero (ZRO) airdrop'una da hak kazanabilir.

Boinkers

Bu hafta takip edilmesi gereken bir diğer airdrop ise Boinkers.io. Telegram üzerinde geliştirilen ve kripto kültürünü mizahi bir dille ele alan bu popüler oyun, ACID Labs tarafından geliştirildi. Oyunun yerel token'ı BOINK halihazırda dolaşımda bulunuyor ve oyuncular için yeni airdrop fırsatları ortaya çıkıyor.

Boinkers airdrop'una hak kazanmak için Telegram üzerinden oyuna aktif olarak katılmak gerekiyor. Oyuncular, oyun içi özel eşyaları, özellikle "Mavi Tuvalet Fırçası" Artefaktı'nı toplayarak ve erken katılımcılar için düzenlenen özel etkinliklere dahil olarak BOINK token kazanma şansı elde edebilir.

Daha önce, oyundaki eşyaları ellerinde bulunduran oyuncular, Toncoin (TON) token ödülleriyle ödüllendirilmişti. Oyunun popülaritesi ve Andreessen Horowitz (a16z Speedrun) ve NFX gibi büyük yatırımcıların ilgisi göz önüne alındığında, gelecekteki airdrop'ların oldukça büyük olabileceği tahmin ediliyor.

Popüler X kullanıcısı Alchemist, oyun hakkında şu yorumu yaptı:

"…Bu Telegram oyununu oynuyorum (Boinkers) ve a16z buraya 8 milyon dolar yatırım yaptı."

Gerçekten de ACID Labs, Boinkers.io'nun geliştiricisi olarak a16z Speedrun ve NFX liderliğinde 8 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Fusion VC ve oyun sektörünün önde gelen yöneticileri de katıldı. Bu fon, ACID Labs'in mesajlaşma platformlarıyla entegre, viral oyunlar geliştirme hedefini desteklemek için kullanılacak.

w.ai

Bir diğer dikkat çeken airdrop ise w.ai. Kullanıcıların cihazlarındaki kullanılmayan işlem gücünü paylaşarak ödüller kazanmasını sağlayan bu merkeziyetsiz bilişim projesi, WOMBO Studios ve Nvidia tarafından destekleniyor.

Airdrop'a katılmak için kullanıcıların w.ai beta programına dahil olması ve uygulama üzerinden işlem gücü katkısında bulunması gerekiyor. Katılımcılar, sistemde "W puanları" biriktirerek ödül kazanıyor. Lansman sonrası bu puanların token'a dönüştürülmesi bekleniyor.

Proje, henüz token dağıtım mekanizmasını resmen duyurmadı. Ancak beta sürecine erken katılan kullanıcıların, tam lansman sırasında öncelikli dağıtımdan faydalanma ihtimali yüksek.

Airdrop çiftçileri için fırsatlar devam ederken, bu projelere erken dahil olmak, büyük token ödülleri kazanma şansını artırabilir. Kripto yatırımcıları, bu hafta özellikle bu üç projeye odaklanarak fırsatları değerlendirebilir.