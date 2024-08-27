Mark Zuckerberg en büyük pişmanlığını açıkladı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, COVID-19 pandemisi sırasında Biden yönetiminin Facebook'a içerik sansürü konusunda baskı yaptığını açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı'na yazdığı mektupta, bu baskılara boyun eğdikleri için pişmanlığını dile getiren Zuckerberg, bugün aynı kararları vermeyeceklerini belirtti.

İfade Özgürlüğü Ve Hükümet Baskısı Zuckerberg'in En Büyük Pişmanlıkları Arasında

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, kısa bir süre önce ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a gönderdiği mektupta, COVID-19 salgını sırasında şirketinin içerik politikalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, mektubunda 2021 yılında Biden yönetiminden gelen yetkililerin, koronavirüsle ilgili belirli bilgilerin, hatta mizahi içeriklerin dahi sansürlenmesi için Facebook'a sürekli baskı uyguladığını ifade etti. Bu baskılara boyun eğdiklerini kabul eden ünlü girişimci, "Bugün, edindiğimiz yeni bilgiler ışığında aynı kararları vermezdik." diyerek pişmanlığını dile getirdi. Zuckerberg ayrıca bu davranışının en büyük pişmanlıklarından birisi olduğunu dile getirdi.

Meta'nın kurucusu sözlerine, "Hükümetin bu tür baskılarına karşı daha net bir tavır sergilemediğim için üzgünüm. Hiçbir yönetimin zorlamasıyla içerik standartlarımızdan taviz vermemeliyiz." ifadeleriyle devam etti.

Zuckerberg ayrıca, Rus dezenformasyonu ve Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberleri doğrulatma sürecinde kaldırma kararı aldıkları için de pişman olduğunu belirtti. Bu olayların ardından platformun sansür uygulamaları nedeniyle yoğun eleştiriler aldığını hatırlatan Zuckerberg, benzer durumların tekrarlanmaması için politikalarını gözden geçirdiklerini vurguladı.

Bu açıklamalar, sosyal medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. X platformunda özgür ifade savunucuları, Zuckerberg'in itiraflarını olumlu karşıladı. VanEck Dijital Varlık Stratejisi Direktörü Gabor Gubacs, konuyla ilgili paylaşımında, "Kullanıcıları sansürlemeye yönlendiren her yetkili isimlendirilmeli, soruşturulmalı ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Utah Senatörü Mike Lee ve Turning Point USA'in kurucusu Charlie Kirk de Zuckerberg'in açıklamalarını destekleyen isimler arasındaydı. Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Elon Musk ise kendi platformu X'in tüm görüşlere açık olduğunu vurgulayarak, Zuckerberg'in itiraflarını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Bu gelişmeler, sosyal medya platformlarının içerik moderasyonu konusundaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle pandemi gibi kritik dönemlerde bilgi akışının yönetimi, ifade özgürlüğü ve dezenformasyonla mücadele arasındaki ince çizgi, teknoloji devlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor.