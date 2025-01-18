MARA Holdings Bitcoin Blockchain ağında Trump portresini ölümsüzleştirdi

Yenilikçi teknoloji yaklaşımlarıyla dikkat çeken MARA Holdings, Trump'ın portresini 879613 numaralı Bitcoin blok zincirine yerleştirerek, Blockchain teknolojisinin sanatsal ifade için kullanımına yeni bir boyut kazandırdı. Bu hamle, Bitcoin ordinal'i veya NFT kullanmadan blok görselleştirme tekniğinin sınırlarını zorlayan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Trump Bitcoin Ağında Kalıcı Hale Geldi

MARA Holdings'in bu girişimi, kripto para dünyasında Trump'a yönelik artan desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği özel işlem sıralama tekniği, Blockchain üzerinde görsel içerik oluşturmada yeni bir dönem başlatıyor.

Madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden MARA, bu teknolojiyi kullanarak her bir Bitcoin işlemini blok gezginlerinde renkli kareler olarak görselleştiriyor. İşlemlerin boyutu ve ücret oranı, bu karelerin renk ve boyutunu belirliyor.

JPMorgan verilerine göre madencilik hisseleri yılın ilk iki haftasında yüzde 16 yükseldi. MARA hisseleri ise cuma günü yaklaşık yüzde 13 artışla 20,67 dolardan işlem gördü.