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MARA Holdings Bitcoin Blockchain ağında Trump portresini ölümsüzleştirdi

MARA Holdings Bitcoin Blockchain ağında Trump portresini ölümsüzleştirdi
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Nasdaq borsasında işlem gören Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, özel işlem sıralama tekniğiyle ABD'nin göreve başlayacak 47. başkanı Donald Trump'ın portresini Bitcoin (BTC) Blockchain ağına kalıcı olarak işledi. Şirket, bu işlemden 443.148 dolar değerinde blok ödülü ve işlem ücreti elde ederken, aynı zamanda Haklar Bildirgesi ve ABD Anayasası'nı da bloğa ekledi.

Yenilikçi teknoloji yaklaşımlarıyla dikkat çeken MARA Holdings, Trump'ın portresini 879613 numaralı Bitcoin blok zincirine yerleştirerek, Blockchain teknolojisinin sanatsal ifade için kullanımına yeni bir boyut kazandırdı. Bu hamle, Bitcoin ordinal'i veya NFT kullanmadan blok görselleştirme tekniğinin sınırlarını zorlayan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Trump Bitcoin Ağında Kalıcı Hale Geldi

MARA Holdings'in bu girişimi, kripto para dünyasında Trump'a yönelik artan desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği özel işlem sıralama tekniği, Blockchain üzerinde görsel içerik oluşturmada yeni bir dönem başlatıyor.

Madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden MARA, bu teknolojiyi kullanarak her bir Bitcoin işlemini blok gezginlerinde renkli kareler olarak görselleştiriyor. İşlemlerin boyutu ve ücret oranı, bu karelerin renk ve boyutunu belirliyor.

JPMorgan verilerine göre madencilik hisseleri yılın ilk iki haftasında yüzde 16 yükseldi. MARA hisseleri ise cuma günü yaklaşık yüzde 13 artışla 20,67 dolardan işlem gördü.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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