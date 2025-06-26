Madencilik devi Bitcoin varlıklarını Ethereum'a dönüştürme kararı aldı

Madencilik devi Bitcoin varlıklarını Ethereum'a dönüştürme kararı aldı
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Nasdaq'da işlem gören Bit Digital, 488 milyon dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin madenciliğinden tamamen çıkarak Ethereum staking ve hazine operasyonlarına odaklanacağını duyurdu. Şirket 417,6 BTC varlığını kademeli olarak ETH'ye dönüştürmeyi planlıyor. Bu hamle kripto sektöründe büyük şirketlerin iş modellerini değiştirme eğilimini yansıtıyor.

Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Geleneksel Bitcoin madenciliği yapan şirketler, Ethereum'un proof-of-stake sistemine geçişiyle birlikte yeni gelir modellerine yönelmeye başladı. Ethereum staking, şirketlere yıllık yüzde 4-6,5 oranında sabit getiri sağlayarak, madenciliğin yüksek enerji maliyetlerine alternatif sunuyor.

Nasdaq Şirketi Bitcoin Madenciliğini Sonlandırıp Ethereum Staking'e Odaklanacak

Bit Digital, Bitcoin madencilik operasyonlarını sonlandırarak 24.434 ETH rezervleriyle Ethereum staking alanına tam odaklanacağını açıkladı. Şirket yetkilileri, Bitcoin madencilik operasyonları için stratejik alternatifler süreci başlattıklarını ve bunun muhtemelen satış veya sonlandırma ile sonuçlanacağını belirtti.

2022 yılından itibaren ETH biriktirmeye ve staking altyapısı kurmaya başlayan şirket, ETH varlıklarını istikrarlı şekilde artırdığını açıkladı.

31 Mart itibarıyla şirketin varlıkları 24.434 ETH (44,6 milyon dolar) ve 417,6 BTC (34,5 milyon dolar) içeriyordu. Firma kalan BTC varlıklarını zaman içinde ETH'ye dönüştürmeyi planlıyor.

Ethereum'un Eylül 2022'de gerçekleşen Merge güncellemesiyle proof-of-stake'e geçişi staking sistemini tanıttı. Bu sistem firmaların ağı güvence altına almak için ETH kilitleyerek getiri elde etmelerini mümkün kıldı.

Benzer ETH hazine modeli uygulayan firma SharpLink Gaming, Ethereum'u büyük bir odak haline getiren halka açık firmanın kayda değer bir örneği oldu. Bu ayın başlarında SharpLink, Ethereum hazine stratejisini finanse etmek için Consensys Software öncülüğünde 425 milyon dolarlık özel yerleştirmeyi kapattı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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