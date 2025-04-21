Kripto Piyasasında Gözler Bu Haftada: Piyasayı Etkileyecek 3 Kritik Gelişme

Paskalya tatilinde küresel piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşanmazken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "gümrük dışı aldatma" listesiyle yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Trump, gümrük vergilerini eleştirenleri "iş bilmez" olarak nitelendirdi. Bu çıkışa ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan gelen eleştiriler eklendi ve Trump, Powell'ı görevden almakla tehdit etti.

Öte yandan tüketici güveninde yaşanan gerileme ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki artış, ekonomik endişeleri artırdı. Uzmanlara göre, bu gelişmeler Fed'in para politikasını yeniden şekillendirebilir.

Kritik Veriler Yolda: Ekonomik Takvimde Neler Var?

Haftanın ilk önemli verisi çarşamba günü açıklanacak. Hizmet ve imalat sektörlerine yönelik Küresel PMI verileri, ekonomideki yön değişimlerini değerlendirmek adına yakından takip edilecek.

Perşembe günü ise Mart ayına ilişkin Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri raporu yayımlanacak. Otomobil ve ev aletleri gibi yüksek maliyetli ürünleri kapsayan bu veri, doğrudan tüketici davranışlarını yansıtması açısından önem taşıyor.

Cuma günü açıklanacak olan Tüketici Güven Endeksi ve Enflasyon Beklentileri raporları da, piyasa algısının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Başkanı Adam Posen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "ABD büyük bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya ve hükümet buna hazırlıklı değil" diyerek dikkat çekti. Posen ayrıca, Fed'in şu ana kadar uyguladığı gevşek para politikasının enflasyon riskini artırdığını savundu.

Büyük Teknoloji Şirketleri Bilançolarını Açıklıyor

Bu hafta S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde yirmisi finansal sonuçlarını açıklayacak. Tesla ve Google'ın çatı şirketi Alphabet gibi devler de bu isimler arasında yer alıyor. Analistler, teknoloji devlerinin bu çeyrekte zorlanabileceğini belirtiyor.

Bitcoin Yükselişte, Kripto Piyasası Toparlanıyor

Kripto para piyasası haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bitcoin, mart sonundan bu yana ilk kez 87 bin dolar seviyesini aştı. Piyasanın toplam değeri ise yaklaşık 2.84 trilyon dolara yükseldi.

Teknik analize göre, Bitcoin üç aydır devam eden düşüş trendinden çıkarak pozitif bir formasyona girmiş durumda. Ethereum, XRP ve BNB gibi büyük altcoin'lerde de sınırlı yükselişler görülüyor. Ancak liderliği açık ara Bitcoin elinde tutuyor.