Kripto para yatırımlarına limit getirildi: İşte o ülke

Yeni düzenleme kripto alım satımını yasal bir çerçeveye kavuştursa da Rusya'da kripto paralarla mal ve hizmet ödemesi yapılamayacak. Ülke içinde kriptoyla ödeme 2022'den bu yana yasak ve bu yasak korunuyor. Dahası bireysel yatırımcılar yalnızca Rusya Merkez Bankası'nın "en likit" kabul ettiği kripto paraları alabilecek ve her aracı kurumda yılda toplam 300 bin ruble, yani yaklaşık 3.700 dolarlık alım-satım yapabilecek.

Yasa, nitelikli ve diğer bireysel yatırımcılar için farklı kurallar getiriyor. Bireysel yatırımcılar işlem öncesinde bir uygunluk testinden geçecek. Nitelikli yatırımcılar ise yine test verecek ancak miktar sınırı olmadan istedikleri kripto parayı alıp satabilecek. Rusya Merkez Bankası piyasayı denetleyecek, aracı kurumların sunabileceği kripto paraları belirleyecek ve uygun varlıkların nihai listesini açıklayacak.

YASA 1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yasanın çekirdek hükümleri 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. Yurt dışında yerleşik dijital saklama kuruluşlarına ve bazı transfer kısıtlamalarına ilişkin maddeler 1 Temmuz 2027'de, dijital finansal varlıklarla ilgili teknik kurallar ise 1 Eylül 2027'de devreye girecek. Kripto borsası sağlayıcılarının özel bir sicile kaydolması, en az 15 milyon ruble öz sermaye bulundurması ve bir finansal piyasa öz düzenleyici kuruluşuna üye olması gerekecek. Mevcut borsa sağlayıcıları 1 Temmuz 2027'ye kadar kayıt yaptırmadan faaliyet gösterebilecek. Bankalar ise yetkisiz bir kripto sağlayıcının işleme dahil olduğundan şüphelenirse transferi engellemek zorunda kalacak.

DIŞ TİCARETTE KRİPTO SERBEST YAPTIRIM RİSKİ SÜRÜYOR

Yasa ülke içinde kriptoyla ödemeyi yasaklarken dış ticarette bir kapı aralıyor. Rus ihracatçı ve ithalatçı şirketler, sınır ötesi ödemelerde miktar sınırı olmadan kripto para kullanabilecek. Bu düzenleme, Batı yaptırımları nedeniyle geleneksel ödeme kanallarına erişimi zorlaşan Rus şirketleri için alternatif oluşturuyor. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımların kripto paralar için de geçerli olduğunu belirtiyor. ABD merkezli borsaların ve cüzdan sağlayıcılarının, yaptırım listesindeki Rus taraflarla işlem yapması yasak. ABD Hazine Bakanlığı daha önce Moskova bağlantılı Garantex ve Grinex borsalarını yaptırım listesine almıştı. Bakanlık, ruble destekli A7A5 tokenini kullanan A7 sınır ötesi ödeme ağını da aynı listeye eklemişti.

Kriptoyla ödeme yasağı, Putin'in Bitcoin hakkındaki olumlu açıklamalarıyla çelişiyor. Putin 2024'te Bitcoin hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı. "Örneğin Bitcoin'i kim yasaklayabilir? Kimse." demişti. Rus lider, ülkenin ucuz enerji sayesinde Bitcoin madenciliğinde rekabet avantajına sahip olduğunu da söylemişti. Buna karşın yasa koyucular, vatandaşların harcamaları üzerindeki sıkı denetimi korumayı tercih etti. Yeni düzenleme ayrıca kripto varlıklarını daha önce beyan etmemiş kişilere de yargısal koruma sağlıyor.

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