Kripto para tabanlı tahmin platformu Polymarket Fransa'da erişime kapatıldı

Kripto tahmin piyasalarının düzenlenmesi konusunda yeni bir dönem başlıyor. Polymarket'in Fransa'daki kullanıcılarına kısıtlanması, platformların yasal statüsü ve denetimi konusundaki belirsizlikleri gündeme taşıdı ortaya çıkardı / vurguladı.

ABD Seçimleri Tahmini Sonrasında Polymarket Fransa'da Engelledi

Polymarket platformu, Fransa'daki kullanıcıların erişimini kısıtladı. Bu karar, platformun Fransa düzenleyicisi ANJ tarafından incelemeye alınmasının ardından duyuruldu.

Tahmin platformu üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanacağına tahmin yürüten Fransız yatırımcı "Théo", yaklaşık 80 milyon dolarlık kazanç elde etti.

Platform sözcüsünün yaptığı açıklamada, Fransız kullanıcıların platformdaki kritik bilgilere erişebileceğini fakat yeni işlemlerin sonlandırıldığını bildirdi.

"Fredi9999" olarak da bilinen Théo, fiyat manipülasyonu iddialarına karşı Wall Street Journal'a verdiği röportajda kendini savundu. Yatırımcı, kararlarını bazılarını kendisinin yaptırdığı anketlere dayandırdığını belirtti.

ANJ sözcüsü, kurumun Polymarket'in faaliyetlerini ve Fransız yasalarına uyumunu incelediğini doğruladı. Platform hakkında resmi bir politika değişikliği henüz duyurulmadı.