Kripto para piyasasına ABD darbesi

ABD hükümeti, kripto para dünyasında yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini güçlendiriyor. Hazine, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak operasyonuyla, Rus bağlantılı iki kripto borsası ve iki birey yaptırım listesine alındı. PM2BTC ve Cryptex borsalarının, fidye yazılımı saldırıları ve diğer siber suçlardan elde edilen gelirleri işlediği iddia ediliyor. Bu gelişme, dijital varlıkların düzenlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.

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ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Rus kripto para borsası PM2BTC ve bu borsayla ilişkili Sergey Ivanov'u "öncelikli para aklama kaygısı" olarak nitelendirdi. Hazine'nin Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de Ivanov ve bir diğer kripto borsası Cryptex'e yaptırım uyguladı.

FinCEN'in açıklamasına göre PM2BTC'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri işlediği iddia ediliyor. Borsanın faaliyetlerinin yarısının yasa dışı operasyonlarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Blockchain analiz firması Chainalysis, PM2BTC'nin UAPS (Universal Anonymous Payment System) adlı yeraltı ödeme işleme sistemiyle cüzdan altyapısını paylaştığını ortaya koydu.

St. Vincent ve Grenadinler'de kayıtlı olan ancak Rusça reklam veren Cryptex hakkında Hazine Bakanlığı, "Cryptex ayrıca Rusya merkezli fidye yazılımı aktörleri ve siber suçlular tarafından sıkça kullanılan hizmetlere yönelik 720 milyon doların üzerinde işlemle de ilişkilendiriliyor. Bu hizmetler arasında dolandırıcılık siteleri, karıştırma hizmetleri, KYC programları olmayan borsalar ve OFAC tarafından yaptırım uygulanan sanal para birimi borsası Garantex bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanlığı, PM2BTC, Cryptex ve Ivanov ile ilişkili web alanlarını ve altyapıyı ele geçiren ABD Gizli Servisi Siber Soruşturma Bölümü, Hollanda Polisi ve Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'ne teşekkür etti. Chainalysis ve Tether'in de bu çabaya katkıda bulunduğu belirtildi.

Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan belgelerde, Ivanov'un "carding" olarak bilinen, çalınmış kredi kartı bilgilerinin ticaretini yapan web siteleriyle bağlantılı olarak banka dolandırıcılığına yardım ve yataklık etme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.

Timur Shakhmametov ise aynı operasyonlarla bağlantılı olarak banka dolandırıcılığına yardım ve yataklık etme, erişim cihazı dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, Ivanov veya Shakhmametov'un tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.

Bu gelişmeler, kripto para dünyasında yasal düzenlemelerin ve denetimlerin artırılması yönündeki küresel eğilimi güçlendiriyor. Özellikle para aklama ve siber suçlarla mücadelede kripto platformlarının rolü, düzenleyici kurumların odak noktası haline geliyor.

Kripto para piyasaları, bu yaptırımların etkisiyle kısa vadede dalgalanmalar yaşayabilir. Ancak uzun vadede, bu tür düzenleyici hamleler sektörün daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesine katkıda bulunabilir.