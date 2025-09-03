Haberler

Kripto para piyasası yılın en güçlü ayını yaşadı

Kripto para piyasası yılın en güçlü ayını yaşadı
Güncelleme:
Kripto borsa hacmi ağustos ayında 1,86 trilyon dolara yükseldi ve ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Binance 737,1 milyar dolarlık hacimle liderliğini sürdürürken, merkezi olmayan borsalar da 368,8 milyar dolarlık rekorla dikkat çekti. Ethereum ETF'leri 3,87 milyar dolar giriş görürken Bitcoin muadilleri çıkış yaşadı.

Kripto para piyasası ağustos ayında güçlü bir performans sergileyerek 8 aylık durgunluğu sona erdirdi. Toplam borsa hacminin 1,86 trilyon dolara yükselmesi, yatırımcı güveninin geri döndüğünün en belirgin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor yorumlanıyor.

Ağustos Ayı Kripto Dünyasında Beklentileri Aştı

Piyasa hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ağustos ayında 737,1 milyar dolarlık hacimle pazar liderliğini korumayı başardı. Bu rakam, temmuz ayının 706,1 milyar dolarından önemli bir artışı temsil ediyor. Bybit ve Bitget ise sırasıyla 126,5 milyar dolar ve 126,1 milyar dolarlık hacimlerle ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Merkeziyetsiz borsalar (DEX) da bu yükselişten payını alarak 368,8 milyar dolarlık hacime ulaştı. Bu rakam, ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi oluşturuyor. Uniswap, 143 milyar dolarlık hacmiyle DEX liderliğini sürdürürken, PancakeSwap 58,7 milyar dolarlık performansıyla takip etti.

Yatırımcı tercihleri açısından en dikkat çekici Ethereum'a yönelik artan ilgi oldu. ABD merkezli Ethereum ETF'leri ağustos ayında 3,87 milyar dolarlık giriş yaşarken, Bitcoin ETF'leri aynı dönemde 751,1 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu durum, kripto para dünyasında yaşanan paradigma değişiminin en net göstergesi olarak yorumlanıyor.

Analistler, ağustos ayındaki artışın kripto para piyasasının toparlanma sürecine girdiğinin işareti olduğunu belirtiyor. Bu trend, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan güveninin artması ile destekleniyor.

