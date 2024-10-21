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Kripto para ile kara para aklayan şebekeye polis operasyon düzenledi

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Japon polisi, Monero kullanarak kara para aklayan 18 kişilik şebekeyi çökertti. 670 bin dolarlık illegal işlem ortaya çıkarıldı. Japonya'da geçtiğimiz aylarda kurulan Siber Özel Soruşturma Birimi'nin başarısı, kripto para suçlarıyla mücadelede yeni bir dönem başlattı. Dünya genelinde artan kripto para suçları, güvenlik önlemlerinin önemini vurguluyor.

Japon polisi, kripto para dünyasında ses getiren bir operasyona imza attı. Monero adlı kripto para birimini kullanarak kara para aklayan 18 kişilik bir şebeke, yaklaşık 670 bin dolar değerinde illegal işlem yaparken yakalandı. Bu başarılı operasyon, Nisan ayında kurulan Siber Özel Soruşturma Birimi'nin çalışmaları sonucunda gerçekleşti ve dijital suçlarla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Monero Kullanarak Kara Para Aklayan 18 Kişilik Şebeke Çökertildi

Japon polisi, kripto para dünyasında ses getiren bir operasyona imza attı. Monero adlı kripto para birimini kullanarak kara para aklayan 18 kişilik bir şebeke çökertildi. Operasyon sonucunda yaklaşık 670 bin dolar değerinde kara paranın aklandığı ortaya çıktı.

Nisan ayında kurulan Siber Özel Soruşturma Birimi'nin yürüttüğü bu başarılı operasyon, dijital suçlarla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Birimin yaptığı detaylı teknik analizler, Monero işlemlerinin izini sürerek suç örgütünü tespit etmede kilit rol oynadı.

Operasyon kapsamında, örgütün lideri Yuta Kobayashi tutuklandı. Kobayashi'nin bilgisayar dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından yargılanacağı belirtildi. Yetkililer, bu operasyonun kripto para suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Öte yandan, kripto para ile ilgili suçların sadece sanal alemle sınırlı kalmadığı görülüyor. Tayland'da yaşanan bir olayda, dört Çinli şüpheli bir kişiyi kaçırarak 2 milyon dolarlık kripto para transferine zorladı. Benzer bir olay Ukrayna'da da meydana geldi. Bir Bitcoin sahibi kaçırılarak fidye olarak vermeye zorlandı.

Kripto para piyasasındaki dolandırıcılıklar da endişe verici boyutlara ulaşıyor. Crystal Intelligence'ın raporuna göre son 13 yılda gerçekleşen 785 hack ve dolandırıcılık olayında toplam 19 milyar dolar değerinde kripto para çalındı.

2024'ün ilk üç ayında çalınan kripto para miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek 542,7 milyon dolara ulaştı. Bu durum, kripto para güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para ile kara para aklayan şebekeye polis operasyon düzenledi
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Operasyon Japonya Bitcoin Şebeke Dünya Japon Polis

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