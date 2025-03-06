Kripto para dünyasında şok gelişme: Cardano kurucusu rezerv hakkındaki gerçeği açıkladı

Kripto para dünyasında şeffaflık tartışmaları yeniden alevlendi. Charles Hoskinson, 5 Mart'ta yayınladığı videoda, 2 Mart'ta ADA'nın rezerve dahil edilmesiyle ilgili olarak 150 tebrik mesajıyla uyandığını, ancak ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmadığını itiraf etti. Bu açıklama, kripto rezervi önerisiyle ilgili iletişim eksikliğini gözler önüne serdi.

Hoskinson: Beyaz Saray'daki kripto zirvesine davetli değilim

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağın yerel tokenı olan ADA'yı önerilen kripto rezervine dahil edeceğinden, açıklandığı güne kadar haberdar olmadığını söyledi.

Hoskinson 5 Mart'ta yayınladığı videoda "ADA'nın rezerv için seçilmesi hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Bu benim için bir beklenmedik bir gelişmeydi." dedi. 2 Mart'ta 150 tebrik mesajıyla uyandığını ancak "neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını" ekledi.

"Biz bundan hiç haberdar değildik ve kimse bizimle bu konuda iletişime geçmedi." diye ekledi ve bu konuşmaları yapmak için çok çabaladığını ancak kendisine "Sizi geri arayacağız" veya "Bir çözüm bulacağız" denildiğini söyledi.

Donald Trump, 2 Mart'ta bir ABD kripto rezervi önerdi ve bunun "açıkça" Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) içereceğini belirtti. Ancak Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA)'yı da dahil etmesi sektördeki bazı kişilerden tepki aldı.

ADA, açıklamanın ardından birkaç saat içinde yüzde 76 yükselerek 0,647 dolardan 1,14 dolara çıktı, sonrasında ise takip eden gün içinde yüzde 30 düştü.

Hoskinson ayrıca 7 Mart'taki Beyaz Saray'daki kripto toplantısı hakkında da konuştu ve ne kendisinin ne de herhangi bir Cardano temsilcisinin bu hafta şimdiye kadar bir davet almadığını belirtti.

"Bu toplantıya davet edilmediğim varsayımıyla hareket edeceğim. Pek fazla politika çalışması yapılacağını düşünmüyorum." diye ekledi.