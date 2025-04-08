Kripto para dünyası ABD-Çin ticaret savaşına odaklandı

ABD-Çin ticaret geriliminin yeni bir aşamaya taşınması, kripto piyasaları için önemli bir katalizör oluşturabilir. Hayes, Çin Halk Bankası'nın (PBOC) para politikasının, tıpkı 2013 ve 2015'te olduğu gibi sermayenin Bitcoin'e kaymasına neden olabileceğini belirtti. Bu durum, 7 Nisan'da ABD başkanının ek tarifeleri artırma vaadi ve Çin'in "sonuna kadar savaşacağız" açıklamasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

Yuan'daki Değer Kaybı Bitcoin İlgisini Artırabilir

BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, 8 Nisan'da X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, Çin Halk Bankası'nın (PBOC) kripto piyasalarındaki boğa trendini yeniden tetikleyebileceğini ifade etti. Hayes, Amerikan gümrük vergilerine karşı Çin'in para birimini değer kaybettirme ihtimalinin, sermaye kaçışını Bitcoin'e yönlendirebileceğini belirtti.

"Eğer Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) değilse, Çin Halk Bankası (PBOC) bize Yahtzee malzemelerini verecek." diyen Hayes, benzer senaryoların 2013 ve 2015 yıllarında da yaşandığını ve 2025'te de işe yarayabileceğini vurguladı. Bu görüşü destekleyen Bybit kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, Çin'in tarifeye karşı yuanı değer kaybettirmeye çalışacağını öne sürdü.

Tarihsel veriler, bu teorileri kısmen destekliyor. Ağustos 2015'te Çin yuanı ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken, bu onlarca yıldır görülen en büyük tek günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Bitcoin'e ilgi artsa da doğrudan nedensel ilişki tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Benzer şekilde, Ağustos 2019'da yuan ABD doları karşısında sembolik 7:1 oranının altına gerilediğinde, Bitcoin fiyatlarında artış gözlemlendi. Bazı analistler, Çinli yatırımcıların varlıklarını korumak için Bitcoin'i bir koruma aracı olarak kullandıklarını ve bunun fiyatlarda yüzde 20'lik bir artışa neden olduğunu iddia ediyor.

Kripto varlık yöneticisi Grayscale'in 2019'daki raporuna göre Çin yuanındaki değer kaybı o dönemde Bitcoin piyasalarını olumlu yönde etkiledi. Analistler, varlıklı Çin vatandaşlarının ülke içindeki sermaye kontrollerinden kaçınmak ve servetlerini hükümet erişiminin ötesine taşımak için kripto paraları kullandığını belirtiyor. Para birimi değer kayıpları aynı zamanda merkez bankalarına olan güveni sarsarak Bitcoin gibi merkeziyetsiz alternatiflere ilgiyi artırabilir.