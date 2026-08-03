Kripto hazinelerinde yön ayrıştı: Strategy satarken BitMine alıyor

Ethereum'un güncel fiyatı olan 1.840 dolar üzerinden yaklaşık 19,1 milyon dolar değerindeki alım, şirketin önceki hafta yaptığı 9.946 Ethereum'luk alımla büyük ölçüde aynı çizgide oldu. BitMine, Haziran 2025'te benimsediği Ethereum hazine stratejisinden bu yana haftalık alım serisini sürdürüyor. Şirket, dolaşımdaki tüm Ethereum'un yüzde 5'ini biriktirmeyi amaçlayan yaklaşımını "Yüzde 5 Simyası" olarak adlandırıyor.

Şirket geçen hafta ayrıca 4,5 milyon adet adi hissesini geri aldı ve son dönemdeki toplam geri alımını 16 milyon hisseye taşıdı. BitMine'ın 2 Ağustos itibarıyla kripto, nakit ve menkul kıymet varlıklarının toplamı 11,3 milyar dolara ulaştı. Şirket Ethereum'un yanı sıra 209 Bitcoin, 173 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet ile Beast Industries ve Eightco Holdings'te hisse payları tutuyor.

STRATEGY SATARKEN BITMINE ALMAYA DEVAM EDİYOR

BitMine'ın bu adımı, en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy'nin yeni bir satış açıkladığı bir döneme denk geldi. Strategy geçen hafta yaklaşık 105 milyon dolar değerinde 1.638 Bitcoin sattığını, 81,2 milyon dolarlık STRC imtiyazlı hissesini geri aldığını ve adi hisse satışıyla 290 milyon dolar topladığını bildirmişti. Böylece piyasada iki farklı hazine stratejisi karşı karşıya geldi. En büyük Bitcoin sahibi rezervini güçlendirmek için varlık satarken en büyük Ethereum sahibi, alımlarını kesintisiz sürdürüyor.

STAKING GELİR MOTORU HALİNE GELDİ

BitMine, Ethereum varlığının yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 4,9 milyon Ethereum'u kendi MAVAN platformunda stake etti. Şirket, bu platform üzerinden yıllık yaklaşık 247 milyon dolarlık staking geliri öngörüyor. Dolaşımdaki arzın neredeyse yüzde 5'ini elinde tutan ve bunun büyük bölümünü aktif olarak stake eden şirketin ne zaman stake edeceği, stake'ten çıkacağı ya da satacağı yönündeki kararları ağ dinamiklerini de anlamlı biçimde etkileyebilir.

LEE ETHEREUM'UN NASDAQ PERFORMANSINA İŞARET ETTİ

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee, Ethereum'un teknoloji hisselerine kıyasla güçlü performansını kriptonun toparlandığının bir kanıtı olarak gösterdi. Lee şöyle konuştu: "Temmuz'da Ethereum, Nasdaq 100'den 2.500 baz puan daha iyi performans gösterdi." Yönetici bunun Temmuz 2025'ten bu yana görülen en büyük fark olduğunu ve kriptonun güçlenen temellerini yansıttığını belirtti. Lee'ye göre Ethereum en son benzer bir aylık performansı Temmuz 2025'te gösterdiğinde, kripto para yaklaşık 2.375 dolardan bir sonraki ay sonunda 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Lee ayrıca Ethereum'un güçlü göreli performansının, şirketin hazine stratejisine geçişinden bu yana BitMine hisselerindeki yükselişlerin de habercisi olduğunu savundu.

Öte yandan bu ölçekteki bir birikim stratejisi için temkinli bir yaklaşım da gerekiyor. BitMine'ın bildirdiği varlık rakamları henüz büyük kripto medyasında bağımsız biçimde doğrulanmadı. Yatırımcıların, bu tür bir stratejide açıklanan varlıkları kesin kabul etmeden önce denetlenmiş saklama raporlarını ve zincir üstü doğrulamayı beklemesi öneriliyor. BitMine hisseleri, Ethereum'un hafta sonu 1.842 dolara gerilemesiyle açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,1 değer kaybetti.

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