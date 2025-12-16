Haberler

Kripto ETP'lerine haftalık 864 milyon dolarlık güçlü giriş

Güncelleme:
Küresel kripto para yatırım ürünleri, geçen hafta 864 milyon dolarlık net girişle art arda üçüncü haftayı da pozitif kapattı. ABD, Almanya ve Kanada merkezli fonların öncülük ettiği bu dönemde, Ethereum ürünlerine olan ilgi 2024 yılına kıyasla yüzde 148 oranında artış gösterdi.

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların ilgisi, fiyatlardaki dalgalı seyre rağmen hız kesmeden devam ediyor. Sektörün önde gelen varlık yöneticileri tarafından yönetilen küresel kripto fonları, geçtiğimiz hafta toplamda 864 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu gelişme, bir önceki hafta görülen 716 milyon dolarlık girişin ardından pozitif serinin üçüncü haftaya taşındığını gösteriyor. Uzmanlar bu durumu, yatırımcı tabanının temkinli ancak giderek artan bir iyimserlik içinde olduğu şeklinde yorumluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz indirimi kararına rağmen fiyat performansının baskılandığı bir dönemde gelen bu girişler dikkat çekici bulunuyor. Piyasa verilerine göre işlem günlerinde karışık bir duygu durumu hâkim olurken fon akışları da bu dalgalanmadan nasibini aldı. Geçen hafta lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 2,4 değer kaybederek 85.579 dolar seviyelerinden işlem görürken Ethereum yüzde 2,1 artışla 3.153 dolar civarında dengelendi.

Ethereum ve Altcoinlere İlgi Rekor Seviyede

Coğrafi dağılıma bakıldığında aslan payını yine Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD merkezli kripto fonlarına 796 milyon dolarlık giriş yaşanırken, Almanya 68,6 milyon dolar ve Kanada 26,8 milyon dolar ile onu takip etti. Bu üç ülke, 2025 yılındaki toplam girişlerin yüzde 98'inden fazlasını oluşturarak pazarın hâkimi konumunda bulunuyor. Varlık bazında ise Bitcoin'e dayalı ürünler 522 milyon dolarlık girişle liderliğini korusa da yılbaşından bu yana toplam giriş 27,7 milyar dolarda kaldı. Bu rakam, 2024 yılında kaydedilen 41,6 milyar dolarlık rekorun hala oldukça altında seyrediyor.

Yatırımcıların piyasa yönüne dair beklentilerini gösteren önemli bir veri olan "Short-Bitcoin" (düşüşe endeksli) ürünlerden 1,8 milyon dolarlık çıkış yaşanması, duygu durumunun toparlandığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Ethereum ürünleri haftayı 338 milyon dolarlık net girişle kapatarak büyük bir başarıya imza attı. Ethereum fonlarına 2025 yılı başından beri giren toplam miktar 13,3 milyar dolara ulaşarak 2024 yılına göre yüzde 148'lik devasa bir artış kaydetti. Diğer altcoinlerde ise Solana ürünleri 65 milyon dolar, XRP fonları ise 46,9 milyon dolarlık yatırım aldı. Aave ve Chainlink gibi projeler de haftayı artıda kapatırken, Hyperliquid fonlarında 14,1 milyon dolarlık çıkış gözlemlendi.

Burak KÖSE
