Kripto dünyasında şok: 37 milyonluk dolandırıcılık vakası çözüldü

Kripto para dünyasında yaşanan en büyük dolandırıcılık vakalarından biri daha mahkeme kayıtlarına geçti. Evan Frederick Light'ın, iki yıl boyunca sürdürdüğü siber saldırılarla milyonlarca dolar değerinde kripto para çalması, dijital varlık sahiplerini endişelendiriyor. Bu olay, Blockchain teknolojisinin güvenliği ve kripto para borsalarının kullanıcı verilerini koruma yeteneği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Milyonluk Kripto Para Soygununa 20 Yıl Hapis Cezası

ABD Adalet Bakanlığı, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, Evan Frederick Light'ın bir yatırım firmasının bilgisayar sunucularına yasa dışı yollarla eriştiğini bildirdi. Light, ele geçirdiği müşteri bilgilerini kullanarak şirkette dijital varlıkları bulunan yatırımcılardan kripto para çaldı.

Suçlu, "siber saldırı" sonucu elde ettiği fonları, kimliğini gizlemek ve paranın izini kaybettirmek için kripto para karıştırıcıları ve kumar web siteleri üzerinden aktardı. Bu yöntem, yasa dışı yollarla elde edilen kripto paraların takibini zorlaştırmak için sıkça kullanılan bir taktik olarak biliniyor.

Light, 30 Eylül'de suçunu kabul etti. Şimdi her bir suçtan 20 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra üç yıl denetimli serbestlik ve olası para cezasıyla karşı karşıya. Mahkeme ayrıca tazminat ve müsadere de emredebilir.

Adalet Bakanlığı, şikayette bu suçların 2021 ile Mayıs 2023 arasında işlendiğini ve Light'ın en az bir başka kimliği belirsiz failin de yardımıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Adalet Bakanlığı, erişebildiği her siber suçluyu yakalamaya kararlı olduğuna dair güçlü ve net bir mesaj yayınladı. "Bu sanık bir siber yeraltı dünyasının gölgelerinde saklanmaya çalışsa da ekibimizin erişiminin ötesinde değildi." diye açıkladı. Bakanlık ayrıca "Bugünkü suçluluk kararı, bu Ofis ve kolluk kuvveti ortaklarının, suçları ne kadar karmaşık olursa olsun, siber suçluları adalete teslim edeceğinin bir hatırlatıcısı olmalıdır." dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi raporuna göre Amerikalılar 2023'te kripto para dolandırıcılığından 5,6 milyar dolar kaybetti. Bu rakam, 2022'ye göre yüzde 45'lik bir artışı temsil ediyor.

FBI, 2023'te yaklaşık 69.000 kripto para ile ilgili şikayet raporladı. 60 yaş üstü kişiler en çok mağdur edilen gruplar arasında yer aldı. Kripto para dolandırıcılığının yüzde 70'inden fazlası yatırım planlarıyla ilgiliyken, yüzde 10'u çağrı merkezi dolandırıcılığı ve devlet kurumlarını taklit etme planlarını içeriyordu.

Bu vaka, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para birimlerinin artan popülaritesiyle birlikte, dijital varlık güvenliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Uzmanlar, yatırımcıları dikkatli olmaya ve güvenlik önlemlerini artırmaya çağırıyor.