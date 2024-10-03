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Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti

Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
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SEC Yaptırım Direktörü Gurbir S. Grewal, üç yıllık görev süresinin ardından 11 Ekim'de kurumdan ayrılacağını duyurdu. Grewal'in görev süresi boyunca yaklaşık 100 kripto şirketine dava açıldı ve 20 milyar doların üzerinde ceza uygulandı. Bu ayrılık, kripto sektöründe SEC'in yaklaşımına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kripto yaptırım direktörü Gurbir S. Grewal'in ayrılığı, SEC'in kripto para birimlerine yönelik "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımının eleştirildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Coinbase, Kraken ve Ripple Labs gibi önde gelen kripto para şirketlerine açılan davalar, sektörde SEC'in tutumuna karşı artan bir tepkiye yol açmıştı. Bu gelişme, kripto düzenlemelerinin geleceği konusunda yeni sorular doğuruyor.

SEC'in Kripto Yaptırım Direktörü Grewal İstifa Etti

SEC Başkanı Gary Gensler, Grewal'in ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Her gün, yatırımcıları en iyi nasıl koruyacağını ve piyasa katılımcılarının zaman içinde test edilmiş menkul kıymetler yasalarımıza uymalarına nasıl yardımcı olacağını düşündü." ifadelerini kullandı. Gensler, Grewal'in korkusuzca ve tarafsızca hareket eden bir bölüme liderlik ettiğini ve gerçekleri ve yasayı nereye götürürse götürsün takip ettiğinin altını çizdi.

Grewal görev süresi boyunca, kripto para dünyasında önemli tartışmalara tanıklık etti. SEC'in tüm kripto tokenlarının menkul kıymet olduğu iddiası, sektörde ve mahkemelerde ciddi itirazlarla karşılaştı. Özellikle Ripple Labs davası, bu iddianın sorgulanmasına yol açtı ve bazı kripto varlıklarının menkul kıymet olmayabileceği görüşünü güçlendirdi.

Grewal döneminde SEC, sadece kripto şirketleriyle kalmayıp ünlü isimlere de yaptırımlar uygulamıştı. Kim Kardashian ve Floyd Mayweather Jr. gibi ünlüler, kripto projeleriyle ilgili yaptıkları reklamlar nedeniyle cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, SEC'in kripto sektörüne yönelik geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi.

Grewal'in yerine geçici olarak Sanjay Wadhwa'nın atanması bekleniyor. Wadhwa'nın, Grewal'in politikalarını devam ettirip ettirmeyeceği veya SEC'in kripto yaklaşımında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Sektör uzmanları, bu değişimin kripto regülasyonlarının geleceğini şekillendirebileceğini düşünüyor.

Kripto sektörü temsilcileri, Grewal'in ayrılışına farklı tepkiler gösterdi. Bazıları bu durumu, SEC'in kripto politikasında olası bir yumuşama işareti olarak yorumlarken diğerleri temkinli bir yaklaşım benimsedi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong gibi sektör liderleri, SEC'in yaklaşımını daha önce sert bir şekilde eleştirmişti.

Grewal'in ayrılışı, kripto para birimlerinin regülasyonu konusunda küresel bir tartışmanın yaşandığı bir döneme denk geliyor. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi ve diğer ülkelerin kripto politikaları, bu alandaki belirsizliği gidermeye çalışırken, SEC'in yeni yönetiminin alacağı kararlar, küresel kripto politikalarını da etkileyebilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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