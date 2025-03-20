Kripto dünyası dev kripto borsasının yaptıklarıyla sarsıldı

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Güney Kore'de savcılar, eski CEO'nun 2 milyon dolarlık şirket fonunu kişisel daire alımında kullandığı iddiasıyla kripto borsası Bithumb'a baskın düzenledi. Borsa fonların geri ödendiğini söylerken, soruşturma halka arz hazırlıkları sürecinde gerçekleşti.

Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, eski CEO'sunun şirket fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla yeni bir yasal sorunla karşı karşıya. Seul savcılığı, Kim Dae-sik'in 2 milyon dolardan fazla değerindeki şirket parasını kişisel daire alımında kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Soruşturma, borsanın uzun süredir beklenen halka arz hazırlıklarını gölgeledi.

Bithumb Halka Arz Sürecinde Zimmet İddialarıyla Sarsıldı

Güney Kore'de savcılık makamları, eski CEO'sunun şirket fonlarını zimmetine geçirdiği şüphesiyle kripto para borsası Bithumb'un ofislerine baskın düzenledi. Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği aramalarda, şirketin eski CEO'su ve mevcut danışmanı Kim Dae-sik'in 3 milyar Kore wonu (yaklaşık 2 milyon dolar) değerindeki şirket kira depozitosunu kişisel bir daire satın almak için kullandığı iddiaları soruşturuluyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre ülkeminin Mali Denetim Servisi (FSS) daha önce bu iddiaları araştırdı ve bulgularını savcılığa iletti. Bithumb sözcüsü Chosun Daily'ye yaptığı açıklamada iddiaların bir kısmının doğru olduğunu kabul etti. Borsa yetkilisi, Kim'in FSS soruşturmasının hemen ardından bir kredi aldığını ve daire alımı için kullanılan tüm fonları Bithumb'a geri ödediğini belirtti.

Bu soruşturma, Bithumb'un uzun zamandır planlanan halka arz (IPO) sürecini hızlandırdığı bir döneme denk geldi. Business Post'un 18 Mart tarihli haberine göre, Bithumb CEO'su Lee Jae-won şirketin halka arz sürecini ilerletmek için çalışmalar yürütüyor ve şirket, büyük hissedarlar üzerindeki adli riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

Bithumb'un geçmişi yasal sorunlarla dolu. 2021 yılında eski yönetim kurulu başkanı Lee Jeong-hoon hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi sonunda Bithumb yöneticisini beraat ettirdi ve borsanın 2025 yılında halka arzını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bithumb'un halka arz planları 2020 yılına kadar uzanıyor. Geçen yıl şirket, halka arz için bir sigortacı seçerek bu yöndeki söylentileri güçlendirmişti. 2024 yılında ise Bithumb Korea, borsaya girişi hızlandırmak için borsa dışı bir işletme kurdu. Ancak bu gelişme, şirketin 2023 mali yılında yıllık gelirinde yüzde 57'lik bir düşüş yaşamasıyla gölgelendi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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