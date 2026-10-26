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Kripto devleri Bitcoin ve Ethereum toplamayı sürdürdü

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Kripto devleri Bitcoin ve Ethereum toplamayı sürdürdü
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Strategy, geçen hafta yeni Bitcoin almazken 205 milyon dolarlık imtiyazlı hisse geri alımı yaptı. Şirketin Bitcoin varlığı değişmedi. Aynı dönemde Strive en büyük Bitcoin alımını gerçekleştirirken Tom Lee'nin başkanlığındaki Bitmine da Ethereum biriktirmeyi sürdürdü.

Michael Saylor'ın kurucusu olduğu Strategy'nin elindeki Bitcoin miktarı 848 bin 517'de kaldı. Saylor, şirketin dolar cinsinden varlıklarının ise 5,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Son haftalarda küçülen Bitcoin alımlarının ardından şirket bu kez kaynaklarını STRC hisselerinin geri alımına yöneltti.

Strategy'nin Bitcoinleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 64 milyar dolar, ortalama alım maliyeti ise Bitcoin başına 75 bin 446 dolar seviyesinde bulunuyor. Son açıklama, şirketin yeni alım yapmadığını gösterirken mevcut Bitcoinlerini sattığı anlamına gelmiyor.

STRATEGY HİSSE GERİ ALIMINA YÖNELDİ

Şirketin 205 milyon dolarlık geri alımı, STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini kapsıyor. Bu hisselerin fiyatı geçen hafta 100 dolarlık nominal değerinin altında kalarak 98 doların altına indi. Ardından toparlanan fiyat, cuma günü 99 doların üzerinde kapandı.

Strategy eylül ortasında Bitcoin alımlarına yeniden başlamıştı. Eylülün son haftasında 140 milyon doları aşan alım tutarı, sonraki üç haftanın her birinde 30 milyon doların altında kaldı. Son haftada ise yeni alım yapılmadı.

STRIVE VE BITMINE ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Strategy'nin ara verdiği dönemde Strive, 511,4 milyon dolar karşılığında 6 bin 182 Bitcoin aldı. Şirketin bugüne kadarki en büyük alımında ortalama fiyat 82 bin 732 dolar oldu. CEO Matt Cole, toplam Bitcoin varlığının 43 bine ulaştığını açıkladı. Strive ayrıca SATS imtiyazlı hisseleri için 1 milyar dolarlık piyasada satış programı oluşturdu.

Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Bitmine ise geçen hafta 10 bin 452 Ethereum aldı. Böylece şirketin Ethereum varlığı 6 milyon 51 bin 933'e yükseldi. Lee, Ethereum biriktirme stratejisinin başladığı Haziran 2025'ten bu yana her hafta alım yaptıklarını belirtti.

Bitmine, Ethereum alımının yanında kendi hisselerini de geri aldı. Şirket, geçen hafta ortalama 22,48 dolar fiyatla 2,04 milyon hisse satın aldığını açıkladı. Lee, yönetimin hisseleri görece düşük değerli gördüğü durumlarda piyasa koşullarına bağlı olarak geri alımları sürdürebileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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