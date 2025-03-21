İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Erdoğan'dan halkı sokağa çağıran Özel'e yanıt: Onun çağırdığı sokak...

Kripto devi Tether ABD Hazine Tahvillerinin yedinci büyük alıcısı oldu

Kripto devi Tether ABD Hazine Tahvillerinin yedinci büyük alıcısı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin devi Tether, 33.1 milyar dolarlık yatırımla ABD Hazine tahvillerinin küresel çapta yedinci büyük alıcısı konumuna yükseldi. Kanada ve Tayvan gibi ülkeleri geride bırakan bu gelişme, kripto para piyasasının ortasında olduğumuz ve ABD'de Ağustos ayına kadar stablecoin mevzuatının geçebileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Stablecoin devi Tether, dünya genelinde ABD Hazine tahvillerinin yedinci büyük alıcısı konumuna yükselerek Kanada ve Tayvan gibi gelişmiş ekonomileri geride bıraktı. Şirket, 33.1 milyar dolarlık Hazine tahvili alımıyla küresel finans sahnesinde önemli bir aktör olduğunu kanıtladı. Bu gelişme, hem stablecoin piyasasının büyümesinin sürdüğünü hem de ABD'deki düzenleyici çerçevenin olgunlaşmakta olduğunu gösteriyor.

Tether Kanada'yı Geride Bıraktı

Tether, dünya çapında ABD Hazine tahvillerinin en büyük yedinci alıcısı konumuna yükseldi. Stablecoin devi, Kanada ve Tayvan gibi gelişmiş ekonomileri geride bırakarak 33.1 milyar doların üzerinde Hazine tahvili satın aldı. Bu rakam, listedeki ilk sırada yer alan Cayman Adaları'nın 100 milyar doları aşan yatırımının gerisinde kalsa da tek bir kuruluş için dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda.

Tether CEO'su Paolo Ardoino sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tether, 2024 yılında ülkelere kıyasla ABD Hazinelerinin en büyük 7. alıcısı oldu." ifadelerini kullandı. Ardoino ayrıca, Lüksemburg ve Cayman Adaları rakamlarının tüm hedge fonlarının alımlarını içerdiğini, Tether'in rakamlarının ise tek bir şirketin yatırımlarını temsil ettiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük stablecoini USDT'yi çıkaran Tether, ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarla Meksika, Norveç ve Hong Kong gibi birçok ülkeyi geride bırakmış oldu. Şirket, dolar sabitli stablecoini desteklemek amacıyla ABD hükümeti tarafından ihraç edilen ve piyasadaki en güvenli ve likit yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen kısa vadeli borçlanma senetlerine yatırım yapıyor.

Bu gelişme, hem yatırımcılar hem de ABD'li kanun yapıcılar arasında stablecoinlerin benimsenmesinin arttığı bir döneme denk geliyor. Kripto para analiz şirketi IntoTheBlock'un uzmanlarına göre, stablecoin arzı kısa süre önce 219 milyar doları aşarak yükselmeye devam ediyor. Analistler, bu durumun piyasanın boğa koşusunun zirvesinden ziyade "muhtemelen hala döngünün ortasında" olduğuna işaret ettiğini belirtiyorlar.

Öte yandan, ABD'de kripto para düzenlemeleri konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Blockchain Derneği CEO'su Kristin Smith, New York'ta düzenlenen 2025 Dijital Varlık Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD milletvekillerinin Ağustos ayına kadar stablecoinler ve kripto para piyasası yapısı için kurallar belirleyen mevzuatı geçirme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Smith'in belirttiği zaman çizelgesi, Başkan'ın Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi'nin yönetici direktörü Bo Hines'ın 18 Mart'ta dile getirdiği, önümüzdeki aylarda kapsamlı stablecoin mevzuatı görüleceği yönündeki tahminleriyle örtüşüyor. Smith, "Bence bunları Ağustos ayına yetiştirmeye çok yakınız, şu anda perde arkasında bunun üzerinde çok çalışıyorlar" dedi.

Smith sözlerine, "Temsilciler Meclisi ve Senato'daki ilgili komitelerin başkanları ve Beyaz Saray bir şeyler yapmak istediğinde ve Kongre'de iki partinin oylarıyla bunu gerçekleştirdiğinde iyimser oluyorum." diyerek devam etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title