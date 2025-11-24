Kripto ATM operatörü Crypto Dispensers satışa hazırlanıyor

Kripto ATM operatörü Crypto Dispensers, kurucusu ve CEO'su Firas Isa'nın federal savcılar tarafından 10 milyon dolarlık bir kara para aklama planına karışmakla suçlanmasının hemen ardından, cuma günü 100 milyon dolarlık bir satış teklifini değerlendirdiğini açıkladı. Şirket yönetimi, stratejik inceleme ve potansiyel satış sürecini yürütmek üzere danışmanlarla anlaştığını bildirdi.

Şirket Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya

Crypto Dispensers, kısa bir süre önce yayımladığı basın açıklamasında, 2020 yılından itibaren fiziksel Bitcoin ATM'lerinden yazılım öncelikli bir modele geçtiğini vurguladı. Bu dönüşüme gerekçe olarak "artan dolandırıcılık riski, düzenleyici baskılar, uyumluluk talepleri ve düşük tekrar kullanım oranları" gösterildi. Ancak bu gerekçeler, firmanın şu anda karşı karşıya olduğu ceza davasının merkezindeki konularla örtüşüyor.

ABD Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Firas Isa ve ticari adıyla Crypto Dispensers olarak bilinen Virtual Assets LLC'nin kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığını duyurdu. İddianameye göre Isa, 2018 ile 2025 yılları arasında şirketin ATM ağını kullanarak elektronik dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen milyonlarca doları bilerek kabul etti. Savcılar, Isa'nın bu yasa dışı fonları kripto paraya çevirerek kaynağını gizleyen cüzdanlara aktardığını iddia ediyor. Suçlamaları reddeden Isa, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Firas Isa, cuma günkü duyuruda hakkındaki iddianameye değinmedi ancak şirketin geçmişini donanım sınırlamalarından başarılı bir kopuş olarak nitelendirdi. Isa açıklamasında, "Donanım bize tavanı, yazılım ise ölçeği gösterdi. Bu inceleme, büyümenin bir sonraki aşamasını anlamak ve inşa ettiğimiz platform için en fazla değeri yaratan yolu belirlemekle ilgilidir." ifadelerini kullandı. Crypto Dispensers, devam eden cezai suçlamaların potansiyel satışı nasıl etkileyeceği konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.