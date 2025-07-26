Kripto analistleri Ethereum için alarm veriyor

Kripto piyasa duyarlılığı çalışması, fiyat hareketlerinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ethereum'un son dönemdeki güçlü performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu durum paradoks olarak düzeltme riskini beraberinde getiriyor. Yatırımcılar arasında artan heyecan ve sosyal medya aktivitesindeki patlama, geçmişte benzer durumların yaşandığı dönemlerde fiyat zirvelerini işaret etmişti.

Ethereum'un Benimsemesi Fiyatı Yeni Zirvelere Çıkarabilir

Santiment'in yayınladığı raporda, mayıs başından itibaren Ethereum'un Bitcoin'e karşı fiyat oranının yüzde 70 gibi inanılmaz bir artış kaydettiği belirtildi. Bu durum aşırı coşkuya ve sosyal hakimiyette büyük bir artışa yol açarak uyarı sinyali oluşturdu.

Sentiment sağlayıcısı, bir kripto paranın sosyal hakimiyeti alışılmadık derecede yüksek seviyelere çıktığında varlığın aşırı değerli olabileceğini işaret ettiğini açıkladı. "Varlığın aşırı abartıldığını ve ticaretin kalabalıklaştığını öne sürüyor, fiyat düzeltmesi riskini artırıyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Ethereum şu anda 3.750 dolar seviyesinde işlem görürken, Nansen verilerine göre son 30 günde yüzde 51,84 artış kaydetti. Ancak Santiment, diğer göstergelerin piyasanın "zirve etkisine" ulaşmadığını öne sürdüğü için ETH rallisinin henüz bitmemiş olmasının da mümkün olduğunu belirtti.

"Memecoinler için sosyal hakimiyet şu anda oldukça düşük" diyen Santiment, geçmiş piyasa zirvelerinin tipik olarak bunun tersini gördüğünü belirtti. "Gerçek bir piyasa geneli zirve genellikle yaygın, mantıksız spekülasyonla karakterize edilir ve bunun yokluğu bu rallinin bitmediğini öne sürebilir." açıklamasında bulundu.

Bu arada, kurumsal şirketlerin Ethereum'a olan ilgisi artıyor. SharpLink Gaming ve Bitmine Immersion Technologies gibi büyük şirketler sürekli ETH satın alıyor. Santiment analisti Maksim Balashevich, bu durumun "ETH için Michael Saylor" hikayesini oluşturduğunu belirtti. Bu gelişmeler ETH fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir.

Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz perşembe günü, "ETH'nin fazla arzı yok ve bu yüzden ETH'nin önümüzdeki üç ila altı ayda Bitcoin'den daha iyi performans gösterme şansı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Santiment ayrıca Bitcoin için de benzer bir uyarı yayınladı. Analist Brian Quinlivan, önceki hafta kripto ile ilgili tüm sosyal medya bahsedilmelerinin neredeyse yarısının Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşması etrafında odaklandığını, bu hakimiyet seviyesinin yerel bir zirveyi ve potansiyel kısa vadeli geri çekilmeyi işaret edebileceğini söyledi.