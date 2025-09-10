Kripto analisti Solana'da yükseliş öngörüyor

Kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanırken, uzmanlar Solana'ya odaklanıyor. Bitwise Baş Yatırım Müdürü Matt Hougan, SOL'un Bitcoin ve Ethereum'un izlediği yolu takip edeceğini belirtiyor. Bu durum, Solana'nın küçük piyasa değerinin önemli fırsatlar yaratabileceğini gösteriyor.

Solana Küçük Piyasa Değeriyle Büyük Kazançlar Vaat Ediyor

Hougan'ın analizine göre, Bitcoin'in 40.000 dolardan 125.000 dolara yükselişinin arkasında ETF girişleri ve kurumsal satın almalar bulunuyor. Ethereum da benzer şekilde Nisan 2025'ten itibaren üçe katlanan bir performans sergiledi.

Grayscale, VanEck, Franklin Templeton, Fidelity ve Bitwise dahil olmak üzere çeşitli ihraççılar ABD'de spot Solana ETF'leri için başvuruda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 10 Ekim'e kadar karar vermesi bekleniyor.

Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital bu hafta Forward Industries'e 1,65 milyar dolar taahhüt etti. Bu halka açık Solana hazine şirketi SOL satın alarak stake edecek.

Hougan, Solana'nın ana avantajının hız ve maliyet olduğunu vurguluyor. Programlanabilir Blockchain olan Solana, işlemleri az maliyetle milisaniyeler içinde tamamlıyor.

En kritik faktör ise Solana'nın piyasa değerinin Bitcoin'in yüzde 5'i, Ethereum'un ise yüzde 23'ü kadar olması. Bu durum, nispeten küçük akışların bile SOL fiyatında önemli etkiler yaratmasını mümkün kılıyor.