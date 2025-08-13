Kazakistan Bitcoin ETF dönemini başlattı

Kazakistan Bitcoin ETF dönemini başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da Orta Asya'nın ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) Astana Uluslararası Borsası'nda işlem görmeye başladı. ABD'li saklama kuruluşu BitGo'nun desteklediği fon, bölgedeki yatırımcılara düzenlenmiş Bitcoin erişimi sunuyor.

ABD merkezli kripto saklama devi BitGo, Kazakistan'da listelenen Orta Asya'nın ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) saklama hizmeti sağlayacağını duyurdu. Astana Uluslararası Borsası'nda işlem görmeye başlayan bu yeni ürün, bölgedeki hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara düzenlenmiş bir çerçevede Bitcoin'e dolaylı yatırım yapma imkânı tanıyarak önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

Orta Asya Finans Piyasalarında Bitcoin ETF'si Dönemi Başladı

Kazakistan'ın Astana Uluslararası Borsası'nda işlem görmeye başlayan Orta Asya'nın ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu için ABD merkezli BitGo Trust saklama hizmeti verecek. Fonte Capital tarafından yönetilen BETF adlı fon, bireysel yatırımcılar dahil geniş bir kitleye Bitcoin'e dolaylı yatırım imkânı sunuyor.

Astana Uluslararası Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren borsa, yeni ürünün fiziksel Bitcoin ile desteklendiğini açıkladı. ARK Invest ve 21Shares gibi büyük ABD Bitcoin ETF ihraççılarına da saklama hizmeti veren BitGo, Orta Asya'da ilk kez kurumsal düzeyde Bitcoin erişimi sağlayacak. Şirket X platformunda yaptığı açıklamada, güvenli ve ABD düzenlemelerine tabi soğuk depolama hizmeti sunacağını belirtti.

Dijital kimlik yenilikçisi ve Holonym'in kurucu ortağı Shady El Damaty, BitGo gibi platformların dünya genelindeki spot Bitcoin ürünlerindeki artan rolünün çift taraflı bir kılıç olduğunu ifade etti. Damatyaçıklamasında, "Bir yandan kurumsal düzeyde saklama hizmeti alıyorsunuz ve bu yatırımcı güveni açısından önemli. Diğer yandan bu altyapı katmanının hala ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor." dedi.

Mercuryo'da ürün lideri olan yerel kripto uzmanı Bakhrom Saydulloev, Kazakistan gibi bölgeler için güçlü yerel saklama çözümlerinin finansal egemenlik açısından kritik olduğunu vurgulayarak "Ancak şu anda kanıtlanmış küresel bir saklayıcı kullanmak, güvenilirlik ve yabancı sermaye girişi için en hızlı yol." ifadelerini kullandı.

El Damaty, gelişmekte olan pazarlarda yerel kripto ürünlerine olan ihtiyacın arttığını belirterek, tek bir küresel oyuncuya bağımlı kalmanın uzun vadeli bir çözüm olmadığını ancak spot Bitcoin ETF'leri gibi ürünleri pazara daha hızlı sunduğunu söyledi. Kazakistan'ın anında güvenilirlik kazandığını belirten uzman, ülkelerin aynı güvenlik standartlarını karşılayan yerel saklayıcılar geliştirmeye çalışması gerektiğini ifade etti.

2017'de kurulan ve Shanghai borsası, İpek Yolu Fonu ve Nasdaq tarafından desteklenen Astana Uluslararası Borsası, Temmuz 2025 itibarıyla aylık yaklaşık 130 milyon dolar işlem hacmine sahip. Geçen ay 73 milyar dolarlık Avrupa hisse senedi işlemi gören Nasdaq gibi devlerle karşılaştırıldığında mütevazı hacimlere sahip olsa da BETF'nin piyasaya sürülmesi tarihsel olarak dışlanmış yatırımcılara düzenlenmiş Bitcoin erişimi sağlaması açısından önemli görülüyor.

Saydulloev, kripto para madenciliği dahil olmak üzere kripto endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkan Kazakistan'da şimdiye kadar yatırımcılara Bitcoin'e maruz kalma imkânı veren düzenlenmiş ve yerel olarak listelenmiş bir ürün bulunmadığını vurguladı. El Damaty ise geleneksel finansın büyük boşluklar bıraktığı bölgelerde bu tür araçların sadece yatırımcılar için değil sıradan insanların da dijital ekonomiye katılmaya başlaması için bir köprü olabileceğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title