Kamala Harris kripto paraya yeşil ışık yaktı

Kamala Harris'in Wall Street'teki açıklamaları, ABD'nin kripto para politikasına yeni bir sayfa açıyor. Harris, yapay zeka ve kripto paralar gibi yenilikçi teknolojilere destek sözü verirken, tüketici haklarının korunmasına da vurgu yaptı. Bu denge, ABD'nin gelecekteki teknoloji stratejisinin ana hatlarını çiziyor.

ABD'de Kripto Dünyasına İlgi Artıyor

Kamala Harris, başkanlık kampanyası kapsamında Wall Street'te düzenlenen bir bağış etkinliğinde kripto para ve dijital varlıklar hakkında ilk kez açıklama yaptı. Etkinlikte konuşan Harris "Amerika'nın rekabet gücüne ve geleceğine yatırım yapmak için birlikte çalışacağız. Yapay zeka ve dijital varlıklar gibi yenilikçi teknolojileri teşvik ederken tüketicilerimizi ve yatırımcılarımızı koruyacağız." dedi.

Bu açıklama, kripto endüstrisinin uzun süredir beklediği bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Joe Biden'ın sektöre karşı mesafeli tutumu göz önüne alındığında, Harris'in bu konudaki yaklaşımı merakla bekleniyordu. Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak öne çıkan Harris'in açıklamaları, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Coinbase politika başkanı Faryar Shirzad, Harris'in açıklamalarını "önemli ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Shirzad, "Donald Trump'ın somut ve vizyoner pozisyonları kadar ileri görüşlü olmasa da dijital varlık inovasyonunu önemli ve yapay zeka ile aynı seviyede görmesi dikkat çekici." diye konuştu.

Kripto para sektörü, ABD'deki seçimlerde önemli bir kampanya konusu haline geldi. Public Citizen adlı grup, Coinbase, Ripple ve Gemini gibi ABD merkezli kripto şirketlerinin Kasım seçimlerini etkilemek için yaklaşık 120 milyon dolar harcadığını bildirdi.

Harris'in bu açıklaması, sektörde olumlu karşılanırken bazı uzmanlar daha fazla detay beklediklerini belirtti. Variant hukuk başkanı Jake Chervinsky "Bu bir ilerleme ve ilerleme iyidir. Ancak 'tüketicilerimizi ve yatırımcılarımızı korurken' ifadesi birçok anlama gelebilir. Politika detaylarını görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para dünyası hem Harris hem de rakibi Donald Trump'ın yaklaşımlarını yakından takip ediyor. Trump, daha önce "kripto dostu bir başkan" olacağını vaat etmiş ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını açıklamıştı.

FiveThirtyEight verilerine göre Harris ve Trump arasındaki yarış oldukça yakın seyrediyor. 22 Eylül itibarıyla Harris, ulusal anketlerde Trump'ın sadece 2,9 puan önünde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde her iki adayın da kripto para politikalarını daha net bir şekilde ortaya koyması öngörülüyor.

Bu gelişmeler, ABD'nin teknoloji politikasının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kripto para ve yapay zeka konusundaki açıklamaları, ülkenin dijital geleceğine ışık tutuyor. Harris'in sözleri, inovasyon ile regülasyon arasında kurulmaya çalışılan hassas dengenin altını çiziyor.