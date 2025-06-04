Kaliforniya Bitcoin ve kripto para ödemelerini onayladı

Kaliforniya Bitcoin ve kripto para ödemelerini onayladı
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Kaliforniya Eyalet Meclisi, devlet kurumlarının kripto para ödemelerini kabul etmesine olanak tanıyan yasa tasarısını oybirliğiyle geçirdi. AB 1180 yasası 2026'da yürürlüğe girecek ve 40 milyon Kaliforniyalıyı etkileyecek. Böylelikle Kaliforniya, Florida, Colorado ve Louisiana'nın ardından kripto para ödemelerini kabul eden dördüncü eyalet olacak.

Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip eyaletlerinden Kaliforniya, kripto para birimlerini resmi olarak tanıma konusunda tarihi bir adım attı. 68-0 gibi ezici bir çoğunlukla tam destek alan yasa tasarısı, Florida, Colorado ve Louisiana'nın ardından kripto para ödemelerini kabul eden dördüncü eyalet olma yolunda ilerliyor.

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Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın (DFPI) geliştireceği kurallarla birlikte, eyaletin 40 milyon vatandaşı için yeni bir ödeme dönemi başlayacak. Demokrat Meclis Üyesi Avelino Valencia'nın öncülük ettiği AB 1180 yasası, sadece ödeme sistemlerini değil aynı zamanda kripto para sahipliğini de güvence altına alacak.

Yasa tasarısı Senato'dan geçer ve Vali Gavin Newsom tarafından yasalaştırılırsa, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek. Valencia'ya göre pilot program 1 Ocak 2031'e kadar çalışacak ve o zaman tam olarak operasyonel hale gelecek.

AB 1180, eyaletin "Bitcoin hakları" yasa tasarısı olarak bilinen AB 1052'yi tamamlamaya çalışıyor. Bu yasa dijital mali varlığın kullanımını özel işlemlerde geçerli ve yasal bir ödeme şekli olarak kabul edecek.

BTC Maps verilerine göre Kaliforniya'da toplam 117 işletme halihazırda Bitcoin ödemelerini kabul ediyor. Bu rakam, eyaletin kripto para teknolojisine ne kadar hazır olduğunu gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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