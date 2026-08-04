Jim Cramer Bitcoin'den çıkıyor: Kripto topluluğu neden sevindi?

Televizyon programıyla tanınan Cramer, kararının gerekçesini kuantum bilgisayarlardaki ilerlemeye dayandırdı. Yorumcuya göre bu teknoloji önümüzdeki üç ila dört yıl içinde kripto paralar için tehdit oluşturabilir. Açıklama, Cramer'ın 31 Temmuz'da IBM Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna ile yaptığı söyleşinin ardından geldi. Krishna bu görüşmede, kuantum bilgisayarların aynı süre içinde modern kriptografiye meydan okuyabileceğini ve yatırımcıların bu riske karşı temkinli olması gerektiğini söylemişti. Öte yandan Cramer'ın elindeki Bitcoin miktarı ve ona ait herhangi bir cüzdan kamuoyuna açıklanmadı. Analiz firmaları da böyle bir cüzdanı izlemediği için yorumcunun gerçekten Bitcoin tutup tutmadığı ya da satışa başlayıp başlamadığı bağımsız biçimde doğrulanamıyor.

Kripto topluluğundaki bazı isimler Cramer'ın piyasadan çıkma planını olumlu karşıladı. Bir Bitcoin savunucusu sosyal medya paylaşımında, Cramer'ın kararını "2026'nın en güçlü alım sinyali" olarak nitelendirdi. Benzer yorumlar yapan başka kullanıcılar da oldu. Bu tepkinin arkasında, Cramer'ın sektörde tersine gösterge olarak edindiği ün yatıyor. Yorumcunun önerdiğinin tam tersini yapmaya dayanan "ters Cramer" yaklaşımı, zamanla o kadar yaygın bir espriye dönüştü ki üzerine bir borsa yatırım fonu bile kuruldu. Cramer'ın kamuya açık çağrılarına karşı pozisyon almak için 2023'te açılan bu fon, anlamlı bir varlık büyüklüğüne ulaşamayınca 2024 başında kapandı.

TAHMİN GEÇMİŞİ ÇELİŞKİLERLE DOLU

Cramer'ın bu ünü temelsiz değil. Yorumcunun tahmin geçmişi, dikkat çeken tutarsızlıklar ve önemli hatalarla dolu. Cramer, Bitcoin'in ilk kez 20 bin dolara yaklaştığı Aralık 2017'de kripto parayı "oyun parası" olarak nitelendirmiş ve bunu satın almanın yatırım değil kumar olduğunu söylemişti. Eylül 2020'de ise bir yatırımcıyla yaptığı söyleşinin ardından Bitcoin'i yaklaşık 10 bin dolardan aldığı, yıl içinde de eklemeler yaptığı öne sürüldü. Haziran 2021'de Çin'in madencilik hamlelerini gerekçe göstererek varlığının büyük bölümünü sattı, ancak fiyat Kasım 2021'e kadar 70 bin dolara yakın rekor seviyelere çıktı. Ocak 2024'te ABD'de spot Bitcoin fonlarının işleme açılmasının ardından sert bir satış dalgası uyarısı yaptı. Fiyat bir miktar gerileyip 40 bin dolara indiyse de beklenen sert düşüş yaşanmadı ve mart ayına gelindiğinde yeniden 70 bin dolara yükseldi.

Yorumcunun görüşleri sonraki dönemde de sık sık değişti. Ocak 2025'te Bitcoin'i "portföyde bulundurulacak harika bir varlık" olarak niteledi ve yatırımcılara, Bitcoin tutan bir şirket üzerinden dolaylı yol yerine tokeni doğrudan almalarını önerdi. Geçen ay ise yeniden düşüş yönlü bir görüşe döndü ve Bitcoin ile altını, yatırımcıların yüksek büyüme vaat eden şirketler lehine elden çıkardığı "kötü para" olarak tanımladı. Ağustos 2026'da ise tümüyle çıkış planladığını duyurdu.

EN AĞIR HATASI SVB'DE GELDİ

Cramer'ın son dönemdeki en çarpıcı hatası ise kripto dışında, geleneksel bankacılıkta yaşandı. Yorumcu 8 Şubat 2023'te izleyicilerine Silicon Valley Bank'ın değerinin olduğundan düşük göründüğünü söylemiş ve Wall Street'in banka hakkında yersiz bir endişeye kapıldığını savunmuştu. Aradan yalnızca bir ay geçtikten sonra Silicon Valley Bank, o dönem ABD tarihinin en büyük ikinci banka iflası olarak çöktü.

KRİPTO PARA UYARIYI CİDDİYE ALMADI

Bitcoin fiyatı ise şimdilik Cramer'ın kuantum uyarısını dikkate alacak bir işaret vermedi. Kripto para, Coldcard güvenlik olayı ve Strategy'nin açıkladığı Bitcoin satışlarına karşın 64 bin dolar dolayında dirençli seyrini korudu. Yükselen tahvil getirileri de fiyat üzerinde belirgin bir baskı yaratmadı. Böylece piyasa, sektörde uzun süredir tersine gösterge olarak anılan bir ismin çıkış kararına, en azından şimdilik beklendiği yönde bir tepki verdi.

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