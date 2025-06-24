Jeopolitik gerilimin azalmasıyla kripto para birimleri sıçrama yaptı

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla kripto para birimleri sıçrama yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-İsrail ateşkes anlaşması duyurusu kripto piyasalarında güçlü bir toparlanmaya neden oldu. Bitcoin yüzde 4,5 artışla 105.458 dolara çıkarken Ethereum yüzde 8,86 sıçrayarak 2.424 dolara ulaştı. Jeopolitik gerilimlerin azalması ile kurumsal yatırımcılar piyasaya geri dönerken GMCI 30 endeksi yüzde 7 değer kazandı.

Kripto para piyasaları pazartesi akşamı yaşanan gelişmelerle birlikte bu süreçte güçlü bir toparlanma sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı ateşkes süreci açıklaması, hafta sonu yaşanan jeopolitik gerilimlerin ardından piyasalarda rahatlama sağladı. Analistler, çatışma endişelerinin azalması ile sermayenin kripto varlıklara geri aktığını belirtiyor.

Trump'ın Ateşkes Duyurusu Kripto Piyasasını Canlandırdı

Trump'ın Truth Social platformunda yaptığı açıklamaya göre, İran ve İsrail yaklaşık altı saat içinde tam ve kapsamlı ateşkes konusunda uzlaştı. Trump, "Resmi olarak, İran ateşkesi başlatacak ve 12. saatte İsrail ateşkesi başlatacak, 24. saatte 12 günlük savaşın resmi sonu dünya tarafından selamlanacak." ifadelerini kullandı.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, piyasalardaki değişimi "Çatışma soğudu ve netlik geri döndü" sözleriyle özetledi. Liu, "İran-İsrail ateşkesinin gerilimleri hafifletmesi ile sermaye geri aktı. Kurumsal yatırımcılar sabit kaldı. Bitcoin 106 bin doları aştı, yenilenen güven ve jeopolitik rahatlama ile desteklendi." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,5 yükselerek 105.458 dolarda işlem gördü. Ethereum daha büyük bir performans göstererek yüzde 8,86 yükselerek 2.424,5 dolara ulaştı.

Altcoin piyasasında da güçlü yükselişler yaşandı. XRP yüzde 7,4 artarak 2,16 dolara çıkarken, Solana yüzde 9,85 yükselerek 144,8 dolara ulaştı. En büyük 30 kripto para biriminin performansını ölçen GMCI 30 Endeksi son 24 saatte yüzde 7 değer kazandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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