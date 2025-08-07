Japonya'dan Bitcoin ve XRP ETF hamlesi

Güncelleme:
Japon finans devi SBI Holdings, ülkenin ilk çifte kripto varlıklı borsa yatırım fonu için planlarını açıkladı. Yeni ürünler, düzenleyici onayın ardından Bitcoin ve XRP gibi varlıklara yatırım yapma imkânı sunacak.

Japonya'nın en büyük finans kuruluşlarından SBI Holdings, kripto para piyasasında çığır açacak bir adım atarak ülkenin ilk çift varlıklı borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Şirketin açıkladığı plana göre, yatırımcılar yakında Bitcoin ve XRP'ye aynı anda yatırım yapma fırsatı bulacak.

Bitcoin-XRP ETF'si Geliyor

Japon finans piyasasının önemli oyuncularından SBI Holdings, yatırımcılara hem Bitcoin hem de XRP'ye tek ürün üzerinden erişim sunacak yeni bir borsa yatırım fonu için hazırlıklara başladı. Şirketin son finansal raporunda iki farklı ETF ürünü planlandığı belirtildi. Bunlardan ilki, yüzde 51'i altına dayalı ETF'lerden, yüzde 49'u ise kripto varlık ETF'lerinden oluşan karma bir yatırım fonu olacak. Bu ürün, Japonya'da bir yatırım ortaklığı olarak halka sunulacak.

İkinci ürün ise kripto para piyasasında ilk sıralarda yer alan Bitcoin ve XRP'yi birlikte içeren bir ETF olarak Tokyo Borsası'nda işlem görmek üzere tasarlandı. SBI Holdings, yeni ürünleri Japonya Finansal Hizmetler Kurumu'nun (FSA) onayını takiben piyasaya sürmeyi hedefliyor. Böylece, ülkenin sıkı regülasyonlara sahip finans piyasasında halka açık ilk kripto ETF'leri devreye alınmış olacak.

Şirket, Japonya'daki düzenleyici kurumların kripto varlıkların finansal ürün olarak yeniden sınıflandırılması için çalışma yürüttüğünü belirtti. Haziran sonunda FSA, belirli kripto varlıklarının Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında tanınmasını önerdi. Bu düzenleme ile birlikte kripto para ETF'lerinin önü açılabilir ve kriptoya uygulanan vergilerde de değişiklik gündeme gelebilir.

SBI Holdings'in yeni ETF ürünlerinin onay sürecinde olduğu ilgili regülasyon kurumuna resmi başvuru yapılıp yapılmadığının ise netlik kazanmadığı bildirildi. Şirketin regülasyon otoritesiyle görüşmeleri sürerken, piyasa kaynakları gelişmeleri yakından izliyor.

Burak KÖSE
