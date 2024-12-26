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Japonya'dan Bitcoin rezerv planı için temkinli duruş

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Bitcoin rezerv planı açıklaması sonrasında pek çok ülke Bitcoin rezerv planı ile ilgilenmeye başladı. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Japonya'dan da Bitcoin rezerv planı açıklaması geldi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Bitcoin'i ulusal rezerv varlığı olarak değerlendirme konusunda çekimser kaldı. ABD ve diğer ülkelerin benzer stratejileri değerlendirirken yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Bu durum, kripto para birimlerinin geleceği hakkında önemli tartışmaları beraberinde getiriyor.

BITCOIN REZERVLERİ KONUSUNDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, ülkenin Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı olarak değerlendirme olasılığı hakkında temkinli bir duruş sergiledi. Başbakan, konuyla ilgili net bir tavır ortaya koymaktan kaçınırken, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki yaklaşımlarını anlamlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Parlamentoda yaşanan tartışmalar sırasında, Milletvekili Satoshi Hamada'nın gündeme getirdiği soruya yanıt veren Ishiba, kripto varlıkların para birimi sınıflandırmasındaki konumuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. Hamada, ABD'nin izinden gidilerek ulusal döviz rezervlerinin bir kısmının Bitcoin gibi kripto varlıklara dönüştürülmesini önerdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Amerikan kripto para şirketi Strike'ın CEO'su Jack Mallers, Donald Trump'ın olası bir başkanlık döneminde Bitcoin'i resmi rezerv varlığı statüsüne kavuşturabileceğini duyurdu. Brezilya cephesinde ise Kongre Üyesi Eros Biondini, ülkesinde Egemen Bitcoin Rezervi kurulmasına yönelik bir yasa önerisi sundu.

Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı değerlendirmede, Japonya'da yeni bir Japon yeni stablecoinine yönelik güçlü bir talebin oluşacağı öngörüsünde bulundu. Garlinghouse, Japon pazarının muhafazakâr yapısına rağmen, kripto para ve stablecoin düzenlemeleri konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Japonya'dan Bitcoin rezerv planı için temkinli duruş
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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