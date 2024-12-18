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Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı

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Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin yatırımları ve satış opsiyonlarından elde ettiği gelirlerle 2017'den bu yana ilk faaliyet karını kaydetti. Şirket, finansal stratejilerini genişleterek ve yatırım getirisini artırarak dikkat çekiyor.

Metaplanet, Bitcoin'e yaptığı yatırımların ardından yedi yıl sonra ilk konsolide faaliyet karını elde ettiğini duyurdu. Şirket, finansal stratejilerini çeşitlendirerek ve Bitcoin satış opsiyonlarından gelir elde ederek gelirlerini artırmayı başardı.

Japon Yatırım Devi Bitcoin Sayesinde Rekor Kırdı

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin odaklı yatırım stratejileriyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, 2017'den bu yana ilk defa faaliyet kârı elde etmeyi başardığını duyurdu.

2024 mali yılı sonunda 890 milyon Japon yeni (yaklaşık 5,8 milyon dolar) gelir bekleyen şirket, geçen yılki 261 milyon yenlik gelirini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. İşletme kârının ise 270 milyon yen olması öngörülüyor. Bu rakam, geçen yıla kıyasla düşüş gösterse de şirketin toparlanma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet'in bu yılki gelirlerinin büyük bölümü, 520 milyon yenlik Bitcoin satış opsiyonlarından sağlandı. Şirket, Nisan ayında Bitcoin'i hazine varlığı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para birimini değer kaybına karşı bir koruma aracı olarak değerlendirmeye başladı.

Tokyo'nun Gotanda bölgesindeki Royal Oak Hotel'in sahibi olan Wen Tokyo Co.'nun ana şirketi konumundaki Metaplanet, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Bitcoin birikimi ve yönetimi" alanında yeni bir iş kolu oluşturacağını duyurdu. Bu kapsamda krediler, öz sermaye ve dönüştürülebilir tahviller gibi çeşitli finansal araçları kullanmayı planlıyor.

Asya'nın en büyük ikinci kurumsal Bitcoin sahibi olan şirket, 119,4 milyon dolar değerinde 1.142 Bitcoin'e sahip. Metaplanet ayrıca, kripto para alanında faaliyet gösteren bir medya platformunun satın alımını da gerçekleştirdi.

Şirket, Bitcoin varlıklarını artırmak amacıyla 16 Aralık'ta 30 milyon dolarlık dördüncü tahvil ihracını ve 5 milyar yenlik özel plasman adi tahvil ihracı planını kamuoyuna duyurdu. Satış opsiyonları stratejisiyle her opsiyon sözleşmesinden prim kazanan Metaplanet, opsiyon kullanımlarında Bitcoin alımlarına devam edecek.

Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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