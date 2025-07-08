Japon CEO'su maaşını tamamen Bitcoin ile alacak

Japon CEO'su maaşını tamamen Bitcoin ile alacak
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Remixpoint CEO'su Yoshihiko Takahashi, hissedarlarla aynı ekonomik riski paylaşmak için maaşının tamamını Bitcoin olarak almaya başlayacak. Japonya borsasında ilk olan bu uygulama, kripto para volatilitesini yönetici tazminatına yansıtan cesur bir adım olarak gösteriliyor. Şirket halihazırda 1.051 Bitcoin dahil önemli kripto para portföyüne sahip.

Japonya'nın endüstri devlerinden biri olan Remixpoint, kurumsal yönetimde çığır açan bir karar aldı. Şirket, CEO'sunun maaşını tamamen Bitcoin ile ödeyeceğini duyurarak geleneksel kurumsal ödeme sistemlerine meydan okuyor.

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Remixpoint'in bu çığır açan hamlesinin arkasında hissedarlarla uyum sağlama hedefi bulunuyor. Şirket açıklamasında, yöneticilerin hissedarlarla aynı ekonomik kaderi paylaşmasının önemini vurguladı.

CEO Yoshihiko Takahashi, kararını savunurken "Tüm maaşımı Bitcoin olarak alma kararım, hissedarlarımızla 'aynı gemide' olduğumun açık bir işareti" ifadelerini kullandı. Takahashi, kurumsal değeri artırmaya tamamen kararlı olduğunu ve hissedar odaklı yaklaşımla yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Remixpoint'in kripto para yatırımları oldukça çeşitli. Şirketin resmi verilerine göre Remixpoint yaklaşık 1.051,56 Bitcoin (BTC), 901,44 Ethereum (ETH), 13.920 Solana (SOL), 1,2 milyon XRP ve 2,8 milyon Dogecoin (DOGE) rezervini elinde tutuyor.

Bu stratejik hamle, Japon yeninin değer kaybına karşı korunma amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında başlayan kripto para yatırım sürecinin doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Tokyo borsasında işlem gören Remixpoint hisseleri, bu açıklamanın ardından yüzde 0,71 değer kazandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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