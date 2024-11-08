Jack Dorsey şokta: Block Inc hisseleri çakıldı

Block Inc, Bitcoin gelirlerindeki durgunluk ve analist beklentilerini karşılayamayan toplam gelirler nedeniyle hisse değerinde büyük bir düşüş yaşadı. Şirketin yatırım stratejilerinde yaptığı değişiklikler ve kripto para biriminin dalgalanmaları, hisse senedi piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik oluşturdu. Bu durum, yatırımcılar ve piyasa izleyicileri için önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor.

Dijital Ödeme Devi Block Değer Kaybetmeye Başladı

Finans teknolojileri sektörünün önde gelen şirketlerinden Block, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada sert bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri, normal işlem saatlerinde yüzde 3,05 değer kaybederek 75,27 dolardan kapanış yaparken, piyasa sonrası işlemlerde kayıplarını derinleştirerek yüzde 12,3'lük bir düşüşle 66 dolara geriledi. Ancak takip eden süreçte toparlanma belirtileri gösteren hisseler, yüzde 1,7'lik bir yükseliş kaydetti ve yılbaşından bu yana yüzde 4,2'lik artı performans sergiledi.

Square ve Cash App markalarıyla dijital ödeme pazarında faaliyet gösteren Block'un üçüncü çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artarak 5,98 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, Wall Street uzmanlarının 6,17 milyar dolarlık tahminlerinin yüzde 3 altında kaldı.

Şirketin kripto para işlemlerinden elde ettiği gelir, müşterilerin Bitcoin alım satımlarından alınan komisyonlar sayesinde 2,43 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Block yönetimi, stratejik bir hamleyle merkezi olmayan finans alanında faaliyet gösteren TBD birimini kapatma kararı alırken, müzik platformu TIDAL'daki yatırımlarını da sonlandırarak kaynaklarını kripto para hizmetlerine yönlendirmeyi tercih etti.

Yeni dönem stratejisinde Bitcoin madenciliği ve Bitkey markalı öz-yönetimli Bitcoin cüzdanı projelerine ağırlık vereceğini duyuran Block, üçüncü çeyrekte brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artırarak 2,25 milyar dolara çıkarmayı başardı. Şirketin 283,7 milyon dolarlık net geliri ise piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Temmuz-Eylül döneminde yaklaşık 60 bin dolar seviyelerinde yatay bir seyir izleyen Bitcoin'in fiyat hareketi, şirketin gelirlerini baskılarken, Piyasa verilerine göre kripto para birimi sonraki süreçte yükseliş trendine girerek 7 Kasım'da 77 bin dolara yakın seviyeleri test etti.