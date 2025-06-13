İsrail-İran Gerilimi Sonrası Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin

HYPE: Rekora Giden Yolda Kritik Dönemeç

HYPE, gün içerisinde küçük bir düşüş yaşasa da, ayın en iyi performans gösteren tokenları arasında yer alıyor. Kısa süre önce rekor kıran HYPE, şu anda 44,02 dolar seviyesinde ve bu rekorun yalnızca yüzde 9 gerisinde.

Teknik göstergeler, yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor. MACD göstergesi pozitif sinyaller üretmeye başladı. 39,02 dolarda güçlü bir destek bulunuyor ve bu seviye korunursa, HYPE'ın 44,02 doları aşarak 50 dolara ulaşması mümkün.

Ancak yatırımcıların satış yönlü hareket etmesi hâlinde fiyat önce 36,47 dolara, ardından 31,26 dolara kadar düşebilir. Bu senaryo, yükseliş beklentisini geçersiz kılar.

SPX6900: Düzeltme Sonrası Yeni Zirve mi Geliyor?

SPX, son 24 saatte yüzde 15,5 değer kaybederek 1,36 dolara geriledi. 1,77 dolarlık zirveyi kıl payı kaçıran altcoin, şimdi 1,20 dolardaki desteğe yaklaşıyor.

RSI göstergesi, aşırı alım bölgesinden çıkarak düzeltmenin sinyalini vermişti. Eğer RSI yeniden pozitif alana girerse, SPX'in yükseliş trendine geri dönmesi ve yeni bir zirve denemesi mümkün olabilir.

Ancak piyasa genelinde olumsuzluk sürerse, 1,20 doların altına sarkması halinde SPX'in 0,98 dolara kadar gerileme riski var.

IMX: Tarihi Düşüş Kapıda mı?

IMX, son 24 saatte yüzde 15 değer kaybederek diğer altcoinlerden negatif ayrıştı. Token, şu an itibarıyla 0,34 dolarlık tarihi dip seviyesinin yüzde 21 uzağında bulunuyor. Bu da kısa vadede düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.

Son iki ayda ikinci kez tarihi dip seviyeye yaklaşan IMX, daha önce bu noktadan güçlü bir dönüş yapmıştı. RSI aşırı satış bölgesine yaklaşınca yaşanan sert yükseliş, yeniden tekrarlanabilir.

Ancak toparlanma için yatırımcı ilgisi veya pozitif piyasa koşulları şart. Aksi hâlde, 0,39 ve 0,34 dolar seviyelerinin altına inilmesiyle IMX'in yeni bir dip yapması kaçınılmaz olabilir.