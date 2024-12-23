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Interpol ve Europol kripto para dünyasının tartışmalı ismini arıyor

Interpol ve Europol kripto para dünyasının tartışmalı ismini arıyor
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Kripto para dünyasının tartışmalı isimlerinden Hex ve PulseChain kurucusu Richard Heart, milyonlarca euroluk vergi kaçakçılığı ve saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya. Dünyanın en büyük polis teşkilatı Interpol, Finlandiya'nın talebi üzerine Heart için "Kırmızı Bülten" çıkardı. Heart aynı zamanda Europol'ün en çok aranan suçlular listesine de girdi.

Kripto para ekosisteminde yeni bir skandal daha patlak verdi. Finlandiya makamlarının talebiyle harekete geçen Interpol, Hex ve PulseChain projeleriyle tanınan Richard James Schueler'i uluslararası ölçekte arıyor. Heart olarak da bilinen Schueler, vergi kaçakçılığının yanı sıra 16 yaşında bir gence fiziksel saldırı suçlamasıyla da gündemde. Bu gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kayıtsız menkul kıymet satışı nedeniyle açtığı davanın ardından geldi.

SEC Davasına Interpol Takibi Eklendi

Interpol'ün "Kırmızı Bülten" kararı, Heart'ın yasal sorunlarını uluslararası boyuta taşıdı. Europol'ün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Heart birden fazla yıl boyunca işletme vergi beyannamelerini sunmadı. Toplam kaçırılan vergi miktarı yüzlerce milyon euro olarak hesaplandı.

Suçlamalar sadece vergi kaçakçılığıyla sınırlı değil. Heart'ın 16 yaşındaki bir gence fiziksel saldırıda bulunduğu da belirtiliyor. Europol'ün raporuna göre Heart, mağdurun saçından tutup merdiven boşluğuna sürüklediği ve yüzüne, gözlerine ve baş bölgesine defalarca yumruk attığı belirtiliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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