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Güney Kore düzenleyicisi kripto para uygulamalarını hedef aldı

Güney Kore düzenleyicisi kripto para uygulamalarını hedef aldı
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Güney Kore'nin üst düzey finansal düzenleyici kurumu, kayıt dışı faaliyet gösteren 14 kripto para platformunu Apple App Store'dan kaldırttı. Finansal Hizmetler Komisyonu, 11 Nisan itibariyle KuCoin ve MEXC dahil olmak üzere yabancı kripto hizmet sağlayıcılarının uygulamalarına erişimi engelledi. Kullanıcılar artık bu uygulamaları yükleyemiyor ve mevcut kullanıcılar güncellemeleri alamıyor.

Finansal İstihbarat Birimi'nin talebi üzerine gerçekleştirilen bu hamle, Güney Kore'nin kripto para ekosistemi üzerindeki denetimini sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülkede kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında alınan bu karar, geçen ay Google Play Store'da uygulanan benzer bir yasağın ardından geldi. Düzenleyici otoritelerin bu adımları, yabancı kripto hizmet sağlayıcılarının ülkede faaliyet göstermeden önce resmi kayıt yaptırmalarını zorunlu kılan düzenlemelerin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

Güney Kore'de Kurumsal Yatırım Kısıtlamaları Gevşetilirken Bireysel Denetim Sıkılaşıyor

Güney Kore'nin katı düzenlemeleri, kripto ekosisteminde yankı uyandırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, Apple'ın Finansal İstihbarat Birimi'nin talebi doğrultusunda 14 kayıtsız yabancı kripto platformunun uygulamalarını engellediği belirtildi.

Bu kripto uygulamaları arasında sektörün önde gelen isimlerinden KuCoin ve MEXC de bulunuyor. Engellemenin 11 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu ve uygulamaların artık yeni yüklenemediği, mevcut kullanıcıların ise güncellemeleri alamadığı vurgulandı.

Finansal düzenleyicinin bu hamlesi, geçtiğimiz ay Google Play Store'da başlattığı benzer yasağın devamı niteliğinde. FIU, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele amacıyla yabancı kripto hizmet sağlayıcılarının Güney Kore'de iş yapmadan önce kayıt yaptırmalarını şart koşuyor.

Bu kurala uymayanlar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Kaydolmadan faaliyet göstermek, beş yıla kadar hapis cezası veya 50 milyon Kore wonu (yaklaşık 35.120 dolar) para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

İlginç bir şekilde, Güney Kore aynı zamanda kurumsal kripto yatırımlarına yönelik kısıtlamaları gevşetiyor. Yerel bankalar ve kripto borsaları, düzenleyicilerin kurumsal müşterilere hizmet verme konusundaki kuralları yumuşatmasıyla bu alana hazırlık yapıyor. Büyük bankacılık kurumları da kripto firmalarıyla iş birliklerinde daha fazla düzenleyici esneklik talep ediyor.

Bu gelişmeler, Güney Kore'nin bir yandan bireysel kripto kullanıcıları için denetimi artırırken, diğer yandan kurumsal düzeyde kripto adaptasyonunu desteklemeye yönelik dengeli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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