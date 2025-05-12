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Güney Kore spot kripto ETF yasağını kaldırıyor

Güney Kore spot kripto ETF yasağını kaldırıyor
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Güney Kore'nin 3 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem sağ hem sol kanat adayları spot kripto para ETF'lerine iyimser yaklaşma sözü verdi. Kim Moon-soo ve Lee Jae-myung'un bu ortak vaadi, yıllar süren yasağın sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. ABD'deki 43 milyar dolarlık başarı, Güney Kore'yi de harekete geçirmiş durumda.

Güney Kore kripto para dünyasında yeni bir dönemin eşiğinde duruyor. Ülkenin iki büyük siyasi partisinin cumhurbaşkanı adayları, uzun süredir yasaklı olan spot kripto ETF'lerine kapıları açma konusunda görüş birliğine vardı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) de bu gelişmelere olumlu yanıt verirken, kripto yatırımcıları umutla bekliyor.

ABD'nin Kripto ETF Başarısı Güney Kore Politikasını Dönüştürüyor

Güney Kore'nin siyasi arenasında nadir görülen bir uzlaşma, kripto para sektörü için tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor. Kim Moon-soo'nun pazartesi günü yaptığı açıklama, spot kripto ETF'lerinin yerel kabulünü seçim vaatleri arasına aldığını gösterdi. Kim, orta sınıfın servet birikimini desteklemek amacıyla bu adımı attığını belirtti.

Demokratik muhalefetin adayı Lee Jae-myung ise geçen hafta benzer bir taahhütte bulunarak, genç nesle daha fazla yatırım fırsatı sağlama hedefini vurguladı. Her iki adayın da kripto ETF'leri konusunda ortak paydada birleşmesi, Güney Kore parlamentosunda 300 sandalyenin 277'sine sahip iki partinin güçlü bir uzlaşı oluşturduğunu gösteriyor.

ABD piyasalarındaki spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin çarpıcı performansı, küresel ölçekte dikkat çekti. 43 milyar doları aşan net girişler, diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarını da harekete geçirdi. FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF'leri konusundaki tavrını gözden geçireceğini açıkladı.

Güney Kore'nin kripto para düzenlemeleri konusundaki katı tutumu, yerini daha esnek bir yapıya bırakmaya hazırlanıyor. Eski Başkan Yoon Suk-yeol'un görevden alınmasının ardından yapılacak seçimler, ülkenin finansal geleceği için kritik önem taşıyor. Anketlerde öne çıkan Lee Jae-myung'un yüzde 54'lük desteği, kripto dostu politikaların güçlü bir onay alacağını işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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