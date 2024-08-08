Grayscale ve Bitwise SEC'e Ethereum ETF opsiyonları başvurusu yaptı

Grayscale ve Bitwise SEC'e Ethereum ETF opsiyonları başvurusu yaptı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale ve Bitwise'ın spot Ethereum (Ether) borsa yatırım fonları (ETF) için opsiyon ticareti başlatma talebini değerlendiriyor. Bu teklif, Ethereum yatırımlarına daha geniş erişim ve esneklik sağlama potansiyeli taşıyor.

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. NYSE American LLC, Grayscale ve Bitwise'ın spot Ethereum ETF'leri için opsiyon işlemlerini mümkün kılacak bir kural değişikliği önerisi sundu. Bu hamle, yatırımcılara Ethereum piyasasında daha geniş imkanlar sunarken, sektörün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ether Yatırımcıları için Yeni Fırsat Kapısı Aralanıyor

Kripto para piyasasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. NYSE American LLC, Grayscale ve Bitwise'ın spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) için opsiyon işlemlerinin önünü açacak bir kural değişikliği önerisini gündeme getirdi.

Yapılan başvuruya göre üç farklı ürün için opsiyon işlemleri talep ediliyor: Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Grayscale Ethereum Mini Trust. Bununla birlikte Ethereum içeren diğer yatırım araçları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Borsanın açıklamasında bu hamlenin yatırımcılara önemli avantajlar sağlayacağı vurgulanıyor. Ethereum bazlı ürünlerde opsiyon sunulması, yatırımcıların spot Ethereum'a daha uygun maliyetlerle erişmesine ve pozisyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyacak.

Bu gelişme, mayıs ayında SEC'in spot Ethereum ETF'lerini onaylamasının ardından gelen önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. BlackRock ve Fidelity gibi dev finans kuruluşlarının Ethereum ETF başvurularının kabul edilmesiyle birlikte, ilk işlem gününde ABD borsalarında 1,019 milyar dolarlık bir hacim kaydedilmişti.

Bir diğer yandan, benzer bir talep Bitcoin ETF'leri için de gündemde. SEC, şu ana kadar bu konuda herhangi bir onay vermedi. Hatırlanacağı üzere, kurum bu yılın başlarında 11 adet spot Bitcoin ETF'sini onaylamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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