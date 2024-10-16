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Google Bitcoin madenciliğinde devrim yaratacak hamlesini duyurdu

Google Bitcoin madenciliğinde devrim yaratacak hamlesini duyurdu
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Google ve Kairos Power, 2030'a kadar geliştirilmesi planlanan ilk ticari küçük modüler reaktör ile Bitcoin madenciliği ve yapay zeka projeleri için devrimsel bir enerji çözümü sunuyor. Bu stratejik iş birliği, temiz ve sürekli enerji sağlayarak teknolojik inovasyonun önünü açacak.

Google'ın Amerika merkezli nükleer mühendislik firması Kairos Power ile imzaladığı anlaşma, nükleer enerjinin kripto para madenciliği ve yapay zeka işlemleri için nasıl bir devrim yaratabileceğinin sinyallerini veriyor. Bu iş birliği, küçük modüler reaktörlerin (SMR) geliştirilmesini hızlandırarak enerji üretiminde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. SMR'lerin ekonomik ve çevre dostu oluşu, büyük ölçekli enerji tesislerinin geleceğini nasıl şekillendirebileceğini gözler önüne seriyor.

Bitcoin Madenciliğinde Nükleer Enerji Dönemi

Enerji sektöründe yaşanan son gelişmeler, kripto para madenciliği ve yapay zeka alanlarında devrim niteliğinde değişikliklere kapı aralıyor. Yakın zamanda ticari kullanıma sunulacak olan küçük modüler reaktörler (KMR), bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

KMR'ler, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak, daha küçük boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi teknoloji, 1950'lerden bu yana var olmasına rağmen, günümüzde büyük veri merkezleri ve kripto madenciliği operasyonları için çığır açıcı bir potansiyel sunuyor.

Bu reaktörlerin en büyük avantajı, fabrikada üretilip istenilen yere taşınabilmeleri olarak öne çıkıyor. 300 megawatt'a kadar enerji üretebilen KMR'ler, neredeyse her lokasyona kurulabilme esnekliğine sahip.

Kripto para madenciliği sektörü, yüksek enerji tüketimi nedeniyle sıkça eleştirilerin hedefi oluyor. Sektör temsilcileri, bu soruna çözüm olarak nükleer enerjiyi araştırıyor. Ancak, geleneksel nükleer santrallerin yüksek maliyetleri ve karmaşık altyapı gereksinimleri, bu geçişi zorlaştırıyor.

KMR teknolojisi, tam da bu noktada devreye giriyor. Daha kolay geliştirilebilir olmaları, daha az personel gerektirmeleri ve çevre dostu yapıları, KMR'leri cazip bir alternatif haline getiriyor.

Bu gelişmelerin ışığında, teknoloji devi Google, Amerikan nükleer mühendislik firması Kairos Power ile önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma, 2030 yılına kadar ilk ticari KMR'nin piyasaya sürülmesini hedefliyor. Google'ın enerji ve iklim direktörü Michael Terrell, bu hamlenin temiz enerji dönüşümünde kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Her ne kadar başlangıç maliyetleri yüksek olsa da uzmanlar KMR teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini öngörüyor. Bu durum, kripto madenciliği ve yapay zeka sektörlerinin enerji ihtiyacını karşılamada ekonomik ve çevreci bir çözüm sunabilme potansiyeline sahip.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Yapay Zeka Bitcoin Enerji Google

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