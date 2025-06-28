Gemini MSTR hissesini Blockchain'e taşıdı

Gemini MSTR hissesini Blockchain'e taşıdı
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Kripto borsası Gemini, Avrupa Birliği kullanıcıları için Michael Saylor'ın Strategy hissesinin tokenlaştırılmış sürümünü başlattı. Dinari ortaklığıyla sunulan hizmet, geleneksel hisse senedi piyasalarının kısıtlamalarını ortadan kaldırarak zincir üstü ticaret imkânı sağlıyor. Platform, daha fazla tokenlaştırılmış hisse ve ETF'nin yakında ekleneceğini duyurdu.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri piyasasında önemli bir gelişme yaşanırken kritik bir dönüm noktası, Gemini'nin hamlesi Avrupa'daki kripto yatırımcıları için yeni fırsatlar yaratıyor. Geleneksel finansal sistemlerin yeniliklere olan ihtiyacına değinen platform, sınırlı işlem saatleri ve yüksek ücretler gibi sorunları çözmek için Blockchain teknolojisini kullanıyor.

Strategy Hissesi Avrupa Yatırımcıları İçin Tokenlaştırıldı

Gemini'nin açıklamasına göre Strategy (MSTR) şu an için platformdaki tek tokenlaştırılmış hisse senedi olarak hizmet veriyor. Borsa, ABD kamu menkul kıymetleri sağlayıcısı Dinari ile kurduğu ortaklık sayesinde bu hizmeti sunabiliyor.

"Dinari'nin talep üzerine tokenlaştırma modelini kullanarak, müşterilere daha fazla likidite, şeffaflık ve izin verilen yerlerde destekleyici menkul kıymetle aynı ekonomik hakları sunabiliyoruz " açıklamasında bulunan Gemini, mevcut mali yapıların erişilmesi zor olduğunu ve modernizasyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri piyasasındaki bu gelişme, Robinhood ve Kraken gibi büyük platformların da benzer hizmetler geliştirmesi ile eş zamanlı gerçekleşiyor. Mayıs ayında Robinhood'un Avrupalı perakende yatırımcıların ABD menkul kıymetlerini ticaret yapmasını sağlayan bir Blockchain ağı geliştirdiği raporlar ortaya çıkmıştı.

Kraken ise ABD dışındaki müşterilere tokenlaştırılmış ABD hisselerini ticaret yapma seçeneği sunmayı planlıyor. Bu arada Coinbase, ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) tokenlaştırılmış hisse senetleri sunmak için onay almaya çalışıyor.

Google Finance verilerine göre Strategy hissesi son 30 günde yüzde 3,84 değer kazandı ve 383,88 dolardan işlem görüyor. Finansal analist Jeff Walton, Bitcoin ikinci çeyrek sonuna kadar 95.240 doların altına düşmediği sürece Strategy'nin S&P 500'e dahil olma şansının yüksek olduğunu belirtti.

STOKR CEO'su Arnab Naskar, tokenlaştırılmış hisse senetlerinin büyük bir pazar olacağını ve bunun "kesinlikle daha büyük bir trilyon dolarlık pazar" olduğunu söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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