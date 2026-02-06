Gemini, Birleşik Krallık, AB ve Avustralya'dan çekiliyor

Gemini'nin kurucu ortakları Tyler Winklevoss ve Cameron Winklevoss, Perşembe günü yayımladıkları blog yazısında şirketin stratejik dönüşümünü duyurdu. İkili, söz konusu pazarlardaki talebin artan operasyonel karmaşıklık ve maliyetleri karşılamadığını belirtti. Winklevoss kardeşler, "Bu yabancı pazarlarda kazanmak çeşitli nedenlerle zor oldu ve kendimizi çok ince yaydığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'YE ODAKLANMA STRATEJİSİ

Personel azaltımı, şirketin yapay zekâ kullanımını artırarak daha yalın bir operasyonel modele geçiş hedefinin parçası. Gemini, daha küçük bir organizasyonun temel stratejisini ilerletirken daha hızlı ve verimli çalışabileceğine inanıyor. Şirket, çalışan sayısındaki erimeyi, "2022'de çalışan sayımız yaklaşık 1.100 ile zirveye ulaşmıştı. 2025 sonuna girerken bu rakamın yaklaşık yüzde 50'sindeydik. Bugün itibarıyla kadromuzu bir kez daha yaklaşık yüzde 25 küçültüyoruz." açıklamasıyla ortaya koydu.

Bu adım, Gemini'nin 2022'den bu yana gerçekleştirdiği birden fazla yapılandırma sürecinin sonuncusu. Kripto şirketleri, önceki piyasa döngüsünün ardından daralan likidite, düşen işlem hacimleri ve artan düzenleyici maliyetlerle mücadele ediyor.

Diğer ülkelerden çekilirken ABD'deki varlığını genişleten Gemini, yakın dönemde önemli adımlar attı. Şirket, düzenlenmiş bir tahmin piyasası başlatmak için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) onay aldı ve ek türev ürünlere yönelik planlarının sinyalini verdi. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Gemini Earn programına ilişkin uzun süredir devam eden davasını kesin olarak düşürmeyi planladığını açıkladı. Etkilenen müşterilerin kayıplarının tam olarak karşılanmasının ardından üç yıllık hukuki süreç sona ermiş olacak.