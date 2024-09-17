Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kripto para birimi piyasalarına iddialı bir giriş yaptı. Yeni projesi World Liberty Financial ile kripto ve DeFi dünyasını hedef alan Trump, NFT ve token satışlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni girişim, kripto para birimi kullanıcılarına ve yatırımcılara yeni bir soluk getirmeyi vaat ediyor.

Trump Ailesinden Kripto Devrimi: WLFI Token Piyasada

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı kızışıyor. Ülkede Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, kripto para piyasasına heyecan verici bir giriş yaptı. Trump kısa bir süre önce gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte, "World Liberty Financial" isimli yeni kripto para projesini kamuoyuna tanıttı.

Trump, projenin tanıtım videosunda, "Geleceği kripto paralarla kucaklıyor, eski moda bankaları ve finans kuruluşlarını geride bırakıyoruz." diyerek projenin vizyonunu özetledi. X (eski adıyla Twitter) platformunda gerçekleşen iki saati aşkın canlı yayında, kripto uzmanı Farokh'un sorularını yanıtlayan Trump, NFT projelerinin kendisini bu alana çektiğini açıkladı.

Eski başkan, NFT koleksiyonlarından elde ettiği 7 milyon doları aşan gelirin kendisini şaşırttığını belirtti. Trump konu hakkında "NFT'ler başlangıçta ilgimi çekmemişti ancak kazanç rakamları beni oldukça etkiledi." ifadelerini kullandı.

Trump, kripto paraların önemine değinirken, "Kripto para birimleri şu an büyük görünse de gelecekteki potansiyeline bakıldığında henüz emekleme aşamasında. Çocuklarım bu konuda gözlerimi açtı. Onlar bu konularda oldukça bilgi ve tecrübe sahibiler." ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında ayırıca çocuklarının bu konuda kendisini aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte, Donald Trump Jr. ve emlak yatırımcıları Steve ile Zach Witkoff, DeFi ve WLFI token konularını ele aldılar. Trump Jr., "Bu girişimimiz, finansal bir devrimin başlangıcı." diyerek projenin önemini vurguladı.

Dough Finance'in kurucularından Zachary Folkman ve Chase Herro, Eric Trump ile WLFI'nin stratejisini detaylandırdı. Folkman, "DeFi'nin en iyi özelliklerini alıp geniş kitlelere sunacağız." dedi ve WLFI'nin bir yönetişim tokenı olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Folkman, düzenleyici belirsizlikler nedeniyle, tokenın sadece akredite yatırımcılara sunulacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre token dağılımının yüzde 63'ü halka açık satışa, yüzde 17'si kullanıcı ödüllerine ve yüzde 20'si ekip üyelerine ayrılacak.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte kripto kredi talebinin artması durumunda, stablecoin getirilerinin ABD doları para piyasası fonlarını geçebileceğini ve bunun kripto piyasalarına canlılık getirebileceği görülüyor.

Proje ilk olarak Ağustos ayında Trump'ın oğulları tarafından duyurulmuş ve çeşitlik kaynaklar projenin Ethereum Blockchain ağı üzerindeki Aave platformu kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu'ndan Jaret Seiberg, Trump ailesinin bu girişiminin, mevcut kripto düzenleme tartışmalarını etkileyebileceğini ve yeni düzenlemelerin oluşturulmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Trump etkinlikte ayrıca mevcut SEC Başkanı Gary Gensler hakkında eleştirilerde bulundu. Gensler yönetimindeki SEC'in kripto düzenlemelerine düşmanca yaklaştığını belirten Trump, kendisinin seçilmemesi durumunda kripto yatırımcılarının ve kullanıcılarının cehennemi yaşayacaklarını dile getirdi. Donald Trump konuşmasına seçim kampanyasında kripto para bağışlarını kabul etmeye uzun süre önce başladığını ve ABD'yi "kripto başkenti" yapmak istediğini de tekrar dile getirdi.